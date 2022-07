Como en desfile, Natalie Portman llega a premiere de Thor con minivestido rojo de lujo

Natalie Portman arrancó suspiros durante su desfile por la alfombra roja del estreno Thor: Love and Thunder en Londres.

Llegó a la gala ataviada con un lujoso y llamativo look rojo escarlata de Dior, mismo que destacó su trabajada imagen y eterna juventud.

Mighty Thor en la nueva entrega de la franquicia lució un vestido de alta costura de escote strapless con falda abombada y detalles drapeados sobre la cintura; agregó un par de sandalias rojas de tacón de aguja, con finas tiras en los tobillos y sobre el empeine.

Combinó el outfit con un enorme tocado floral rojo sobre su cabello peinado en un moño alto trenzado, así como con discretos anillos plateados y manicura fresca.

Foto: AFP

Hizo alarde de su belleza con el rostro definido con maquillaje claro que le dio efecto de porcelana a su piel, blush ligeramente rosado, sombras en los párpados, labial rojo carmesí y un fino cat eye.

La celebridad, de 41 años, posó junto a su esposo Benjamin Millepied, de 45 y posteriormente se unió al resto del elenco, incluido el director de Thor: Love and Thunder y novio de Rita Ora, Taika Waititi.

Natalie Portman regresó de manera enorme con su papel de Jane Foster convertida en nada más y nada menos que en Mighty Thor.

Foto: AP

Poco después de la revelación de las primeras imágenes, la actriz de 40 años causó toda una conversación en redes sociales por su participación estelar, pero sobre todo por el tonificado físico en el que trabajó para convertirse en su propia versión del hijo de Odín.

En una entrevista que tuvo con Jimmy Fallon en su programa nocturno, la estrella del Cisne Negro señaló que el entrenamiento y las rutinas de preparación fueron complicadas y tuvo problemas para adaptarse a ellas; sin embargo, el tiempo libre de la pandemia le ayudó a trabajar principalemnte en la alimentación y preparar su cuerpo para el ejercicio.

Durante las últimas semanas, Portman se ha mantenido ocupada trabajando en las giras de promoción y proyecciones especiales de la nueva película que protagoniza con Chris Hemsworth, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

Asimismo, se encuentra en plena colaboración con Marta Kauffman, co-creadora de Friends, para adaptar una novela de Karen Joy Fowler, al parecer Natalie producirá y protagonizará la adaptación, según informó el Daily Mail.

Entre otros nuevos proyectos se incluye la miniserie llamada We Are All Completely Beside Ourselves.

MA