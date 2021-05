¿Cómo es trabajar con la modelo y multimillonaria Kendall Jenner?

La reconocida diseñadora de trajes de baño Leah Madden reveló cómo fue trabajar con la supermodelo Kendall Jenner cuando apenas comenzaba su carrera en la industria de la moda.

La diseñadora australiana contó que contrató a la hermana de Kim Kardashian para una campaña de la marca White Sand en 2010, cuando Kendall tenía tan sólo 15 años de edad.

Madden recuerda que ella no reconoció a la joven celebridad ni sabía del éxito del reality show Keeping Up With The Kardashians, que la lanzó al estrellato.

“La vi por primera vez en Miami, haciendo un casting para el desfile de la Semana de la Moda”, narró la creativa de White Sands para el Daily Mail. Leah quedó cautivada por la belleza de la joven modelo y cuando preguntó de quién se trataba, sus compañeros se rieron de ella por no conocer el programa en el que participaba.

Debido a que en el casting Kendall Jenner tenía 15 años, la diseñadora pospuso la campaña para acercarse a su cumpleaños 16.

Al contar su experiencia con la joven modelo, Leah Madden describe a la hija de Kris Jenner como “nerviosa, amigable, recatada, de voz suave y profesional”.

Ya que era uno de sus primeros trabajos como modelo, la socialité estuvo nerviosa, pero aceptó la dirección de la diseñadora australiana. “De inmediato supe que sería grande”, declaró Madden al Daily Mail.

A más de una década de la colaboración con la creadora de la marca White Sands, Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo y ha desfilado en pasarelas para Chanel, Calvin Klein y Oscar de la Renta.

Su fortuna valuada en más de 22 millones de dólares la ha obtenido gracias a su trabajo como modelo, su participación en Keeping Up with the Kardashians, su línea de ropa y a la venta de sus publicaciones en Instagram que cuestan cerca de 600 mil dólares. Además cuenta con su marca de productos para el cuidado bucal y su empresa de tequila.



