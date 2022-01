¿Cómo Keanu Reeves logró amasar su fortuna de $380 millones de dólares?

Keanu Reeves es uno de los actores más reconocidos y exitosos de Hollywood y uno de los más amados por sus fanáticos alrededor del mundo.

Ganó su popularidad gracias a sus papeles en la franquicia de Matrix y las entregas del icónico personaje de John Wick, además de sus labores filantrópicas que se permite gracias a su fortuna de $380 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Su carrera despegó de forma importante en la década de los 90, con comerciales, trabajos en producciones teatrales de bajo perfil, películas románticas, pero sobre todo por la película Speed de 1994.

Dicha producción sirvió para que le llegaran propuestas como el papel de Neo en Matrix, contribuyendo al mismo tiempo a su cuenta bancaria y currículum. Según las estimaciones, la trilogía de ciencia y ficción generó ingresos brutos totales de $1600 millones de dólares.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, todas las películas de Keanu han recaudado más de $4.6 mil millones de dólares en taquilla internacional.

¿Cuánto ganó Reeves con Matrix?

El papel inicialmente fue rechazado por Will Smith. Cuando Keanu aceptó el proyecto, el salario que se le ofertó era de $10 millones de dólares más un ingreso extra del backend que aumentó a $35 millones debido al éxito tan sólo de la primera película ($53 millones después de la inflación. En total, por las tres primeras películas, ganó $200 millones.

Estos millonarios pagos se unieron a lo obtenido con proyectos previos, en Speed ganó $1.5 millones en 1994, además de los $95 mil dólares por La excelente aventura de Bill & Ted, los 42 millones por Johnny Mnemonic y los $8 millones por The Devil’s Advocate.

Según las estimaciones, el ganador del Óscar recibió pagos de entre $1 millón y $2.5 millones de dólares por cada entrega de John Wick.

Trabajos alternos a la actuación

El talento de Keanu Reeves no sólo está concentrado en la actuación, sino que tiene una larga lista de negocios que le suman dinero a su millonaria cuenta y agrandan su currículum.

El actor ha sido por años imagen de una de las marcas de moda más famosas del mundo, Yves Saint Laurent, según The Mirror UK, el contrato creado en 2019 le aseguró $1 millón de dólares por la primera campaña de ropa masculina de otoño.

Asimismo, prestó su voz para el juego Cyberpunk 2077 de Xbox, y otros proyectos del mismo tipo como Bill and Ted's Adventures, The John Wick Chronicles, Fortnite, PayDay 2, The Matrix: The Path Of Neo, John Wick: Hex, Constantine y Bram Stoker's Dracula.

Por si no fuera suficiente, Reeves fundó su propia banda de rock, se lanzó a los negocios abriendo su compañía de producción Company Films, cofundó la empresa Arch Motorcycle inspirado por su pasión por las motos y publicó dos libros exitosos bajo el nombre de Oda a la felicidad y Sombras.

¿En qué gasta su fortuna Keanu Reeves?

De los $200 millones recibidos por Matrix, el actor hizo una donación de $31.5 millones para financiar investigaciones contra el cáncer de la organización benéfica contra el cáncer que él mismo creó en honor a la lucha contra la leucemia de su hermana.

Asimismo, suele donar millones a organizaciones como PETA, Stand up to Cancer y SickKids Foundation.

En una entrevista con Hello en 2003 el actor dijo que el dinero es “en lo último en lo que piensa” para beneficio suyo, por lo que no le importa donar y hacer otras inversiones antes de invertir en sí mismo.

A diferencia de muchas celebridades que tienen ingresos similares y su nivel de éxito, Reeves prefiere una vida modesta y sin tantos lujos.

Sólo es dueño de una casa de $8 millones en donde vive en Hollywood Hills de Los Ángeles, pero antes de comprar la propiedad, el actor vivía en hoteles y departamentos en renta, según los lugares en donde se encontraba trabajando y por determinado tiempo.

La casa cuenta con dos habitaciones, tres baños, una piscina modesta y garaje para tres autos.

Remember that time Keanu Reeves and Dogstar trolled a metal fest with a Grateful Dead cover?

