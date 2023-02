¿Cómo Mike Tyson perdió su enorme fortuna de $430 millones de dólares?

Es uno de los mejores boxeadores en la historia, para muchos el mejor y más grande todavía en la actualidad y, por consecuencia, uno de los mejor pagados de la industria.

Si bien Mike Tyson hizo una gran fortuna por su talento y destreza sobre los rings estadounidenses e internacionales, su patrimonio neto es sorprendentemente bajo comparado con otros atletas del mismo rubro que todavía no superan su grandeza.

Michael Gerard Tyson inició su carrera por lo alto en 1985 y la terminó en 2005 como campeón mundial y con un sinfín de récords y premios en su haber, así como una riqueza generada en casi 20 años estimada en más de $400 millones de dólares.

Según Celebrity Net Worth, generó $430 millones entre peleas y patrocinios en su pleno apogeo, con un ajuste de inflación, actualmente esa cifra se podría estimar en $700 millones.

Forbes afirmó que hizo una fortuna de más de $685 millones de dólares.

Aunque ganó cientos de millones, algo le hizo perder su fortuna casi por completo, reduciendo la cifra a poco más de $10 millones.

¿En qué perdió Mike Tyson su fortuna?

Así como ganó su dinero, así de rápido lo perdió, a inicios de los dos mil. El indiscutible peso pesado despilfarró gran parte de su patrimonio entre la década de los ochenta y noventa, además se informó que fue estafado varias veces por grandes cifras.

En 2003, Mike Tyson se declaró en bancarrota. Al momento de esta noticia, el boxeador tenía una deuda activa de $23 millones de dólares.

“Cuando estás ganando tanto dinero, te dura mucho tiempo. El dinero no se agotó de inmediato, me tomó como 15 o 16 años quebrar. Estaba haciendo muchas cosas tontas como: 'Oye cariño, ¿te gusta ese auto? Ok, ven y pasa el fin de semana conmigo', puras locuras que puedes hacer con tu dinero”, declaró la estrella.

Además de las deudas y las estafas, el boxeador invirtió millones en varios gustos como mansiones caras, joyas de diamantes, autos de lujo y hasta en mascotas exóticas como tigres de bengala.

Asimismo, invirtió importantes cifras en sus dos divorcios y en la manutención de los ocho hijos que tuvo dentro y fuera de sus matrimonios.

En una entrevista que dio a The Pivot, dijo que gran parte de su dinero lo destinó para rehabilitarse de las adicciones: “Gasté el último dinero que tenía para la rehabilitación, alrededor de un millón de dólares”.

Tyson ha estado tratando de recuperar parte de su fortuna con varios proyectos posteriores a su retiro y a su declaración de bancarrota.

Actuó varias veces en películas y series, se hizo bailarín para el programa Bailando con las estrellas en Italia, probó suerte como conferencista, hizo peleas de exhibición, produjo su propio programa de TV llamado Mike Tyson Mysteries.

Entre sus proyectos más exitosos destaca su podcast Hotboxin’ With Mike Tyson, catalogado como uno de los podcast de deportes más exitosos del mundo. También le debe su recuperación financiera a su rancho de cannabis que tiene en California.

A lo largo de su carrera ha dicho que no heredará nada de su dinero a sus ocho hijos después de que muera porque cree que “los perjudicará” en lugar de ayudarlos.