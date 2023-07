Gisele Bündchen fue captada en playas de Costa Rica destilando glamour y belleza al natural mientras practicaba surf como toda una experta.

La top model fue fotografiada arriba de una tabla esquivando las olas del mar mientras sus hijos se divertían a la orilla del mar. Se cree que más tarde se reunió con Shakira en la misma playa, donde la colombiana también se puso a practicar surf.

Gisele hizo alarde de la figura de ensueño que conserva a los 42 años, ataviada con un pequeño bikini thong de cintura baja negro, a juego con un sostén de estilo deportivo con escote circular del mismo tono.

Ambas prendas ayudaron a enmarcar su vientre marcado y músculos trabajados, mismos que ha presumido en sus últimos trabajos como modelo como sesiones fotográficas en bikini y campañas publicitarias.

Como una experta, Gisele Bündchen hace surf con minibikini en Costa Rica. Foto: The Grosby Group

Lució su belleza al natural sin maquillaje en el rostro y con su cabellera rubia alborotada por el aire y el agua. Se mostró alegre y relajada durante su sesión en el agua, después se reunió con su hija Vivián para descansar frente al mar.

En las últimas semanas se ha dejado ver en público con su amigo y entrenador personal Joaquim Valente. Desde que se les vio por primera vez, después de hacer oficial su divorcio, Gisele fue vinculada a él románticamente, pero ella se encargó de negar los rumores poco después.

Durante una entrevista con Vanity Fair , la supermodelo brasileña dijo: “Creo que, a estas alturas, lamentablemente, porque estoy divorciada, estoy segura de que van a intentar vincularme con cualquiera”.

TMZ informó en su momento que Joaquim es un instructor de artes marciales que vive en Miami. Ha estado relacionado con la familia de Gisele un año y medio antes de su divorcio con Tom Brady, cuando ella y sus hijos comenzaron a tomar lecciones de jiu-jitsu.

Una fuente le dijo a Page Six que su relación era amistosa solamente y que no había “cosas románticas” entre ellos. “Ha sido el maestro de jiu-jitsu de sus hijos durante años. No hay verdad en los rumores de que están saliendo”, agregó.

Al parecer, la celebridad está enfocada al 100 por ciento en su gran regreso a la industria de la moda de tiempo completo, luego de mantener un perfil bajo como modelo profesional durante casi 13 años, tiempo que duró con Tom Brady.

Tras hacer oficial su separación, Bündchen comenzó a hacer sesiones fotográficas, apariciones públicas como modelo, campañas publicitarias y otros trabajos de la industria.