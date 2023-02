Después de una larga carrera de 14 años en la compañía American Ballet Theater (ABT), de los cuales ocho fungió como solista, la bailarina de 32 años, Misty Copeland, fue ascendida a primera bailarina, convirtiéndose en la única afroamericana en ocupar el puesto en 75 años de trayectoria que tiene la compañía.

El trayecto para llegar a esta posición no ha sido fácil, Misty ha denunciado los tratos discriminatorios que ha sufrido durante su carrera y lo difícil que es para una bailarina de raza negra o de origen latino crecer en el mundo del ballet.

Por esta razón, ha compartido su historia en diversas entrevistas, su libro autobiográfico 'Life in Motion: An Unlikely Ballerina' y un documental llamado 'A Ballerina's Tale'; además, se convirtió en una de las bailarinas más conocidas de Estados Unidos después de un comercial de Under Armour donde se debate si el ballet es un deporte.

Su influencia y mensaje ha generado más interés por el ballet y cada vez tiene más seguidores, quienes admiran su batalla y su gran talento.

Actualmente, Copeland interpreta a Odette y Odile (Cisne Blanco y Cisne Negro) en el clásico ballet de Tchaikovsky, presentándose en el Met.

Conoce más sobre esta bailarina que está sorprendiendo a todos.

Más información de entretenimiento en:

www.viveusa.mx

También te puede interesar

Tania Pérez-Salas debuta en Los Ángeles

Tiene 83 años y es la modelo más longeva del mundo