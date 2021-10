Cosas que quizá no sabías de Sylvester Stallone y su familia

Sylvester Stallone es una de las leyendas del cine más grandes de Hollywood que todavía se mantiene vigente actuando y produciendo exitosas películas junto a otras estrellas con largas trayectorias y en pleno ascenso.

Sus papeles más icónicos y que se quedarán para la memoria colectiva son las sagas de Rambo y Rocky Balboa, en donde personificó héroes de acción seguidos por millones de fanáticos alrededor del mundo.

La fama que ha ganado a lo largo de hace más de 50 años ha servido para convertirlo en uno de los actores mejores pagados y para darle cierta influencia a su familia, la cual se ha convertido en una de las más populares en Los Ángeles.

A continuación te presentamos 8 cosas que quizá no sabías del actor y su familia.

Sylvester fue actor de cine para adultos

En 1970, antes de convertirse en la estrella que es, Stallone incursionó en el cine para adultos con un papel en la película The Party at Kitty and Stud’s. De acuerdo con una entrevista, le pagaron $200 dólares y fue apodado El semental italiano.

En ese entonces tenía 23 años y no tenía otra opción, ya que estaba desempleado, sin hogar y dormía en la estación de autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York. “Era hacer esa película o robar a alguien”.

Tiene orígenes italianos

Sylvester Stallone, nacido como Michael Sylvester Gardenzio Stallone, tiene orígenes italianos a pesar de haber nacido en Nueva York debido a su padre, Frank Stallone que nació y creció en Castellammare del Golfo, Sicilia, en ese entonces Reino de Italia.

Su madre, Jackie Stallone, fue una astróloga y personalidad de televisión en la Gran Manzana que tenía orígenes franceses, antes de conquistar la pantalla chica, se dedicaba a las acrobacias, baile y al estilismo.

Estudió en Suiza

Cuando era adolescente, el actor tenía muchos problemas de comportamiento en la escuela, a los 13 años ya contaba con 14 expulsiones por violencia y por ser antisocial.

Para evitar que Stallone terminara siendo un delincuente o en la cárcel, su madre lo envió a estudiar a una universidad de Suiza.

Se graduó hasta la década de los 90; el rector de la Universidad de Miami le otorgó el título de licenciado en bellas artes gracias a su carrera como actor.

Es rival de Richard Gere

Su rivalidad empezó durante las filmaciones de The Lords of Flatbush de 1974, Stallone y Richard Gere, que todavía era un desconocido en la industria, tenían papeles de matones callejeros.

En una entrevista, Stallone recordó que no se llevaba bien con Gere y que incluso una discusión que incluyó mostaza su ropa durante el almuerzo, le significó el despido a Richard. Sylvester le dijo al director que eligiera a uno de ellos para quedarse en la producción y a otro para irse, Gere fue despedido en seguida y reemplazado por Perry King.

Es un pintor consolidado

En sus ratos libres, la celebridad disfruta de pintar arte al óleo, hobbie que también sus hijas adoptaron. Leonardo DaVinci es uno de sus artistas preferidos.

Dos de sus pinturas han sido vendidas hasta por $90 mil dólares.

Además de pintar, el actor disfruta escribir. Cuando no está escribiendo guiones, está escribiendo novelas como Paradise Alley, la cual se convirtió en película en 1978.

Se ha casado tres veces

La celebridad, además de ser un ícono de la pantalla grande, es todo un galán. Estuvo casado con la madre de sus hijos mayores, Sasha Czack, entre 1974 y 1985, en el mismo año que se divorció, Sylvester se casó con Brigitte Nilsen, su matrimonio sólo duró dos años.

En 1997 se casó con Jennifer Flavin, la madre de sus tres hijas menores y con quien continúa casado.

De acuerdo con los informes, Stallone terminó con Flavin en 1994 a través de una carta, enviada por FeDex, después de haber salido un tiempo. Casi un año después regresaron para ya no separarse.

Tiene cinco hijos

Los cinco hijos que tuvo en sus dos matrimonios tienen nombres que comienzan con la letra S. Los hijos que comparte con Sasha Czack se llaman Seargeoh y Sage, quien murió en 2012, mientras que las hijas que tuvo con Jennifer Flavin se llaman Sophia, Sistine y Scarlette, las tres comparten el nombre Rose.

Estas tres jóvenes han ganado más popularidad que sus otros hermanos, debido a sus carreras dentro del mundo de la moda, del periodismo y la actuación, incluso se ha dicho que son las nuevas Kardashians.

Detrás de sus características facciones

Su distintiva voz y su sonrisa casi torcida es el resultado de una negligencia médica. Al nacer, el médico utilizó un par de fórceps, provocándole severos cortes en el labio, mentón y parte de la lengua y nervios comprometidos que le dejaron parte de la cara paralizada permanentemente.

Lo anterior le dejó problemas de autoestima y comportamiento, por lo que desde joven recurrió al culturismo y a la actuación.

Stallone en la política

El actor tiene cierta inclinación republicana, incluso apoyó a su amigo y colega Arnold Schwarzenegger para su reelección como gobernador de California donando $15 mil dólares para la campaña.

Sin embargo, demostró su apoyo al demócrata Bill Clinton durante su juicio político y organizó una recaudación de fondos para los demócratas.

En entrevistas ha dicho: “No soy de derecha, no soy de izquierda”. Durante el mandato de Donald Trump, el actor fue fotografiado en la Oficina Oval sonriente con el entonces presidente republicano de Estados Unidos.

Foto: AFP

