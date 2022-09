"Crucé la línea"; Adam Levine habla sobre infidelidad a Behati Prinsloo con Sumner Stroh

Adam Levine rompió el silencio sobre las acusaciones de engaño a la supermodelo Behati Prinsloo con una modelo de Instagram, llamada Sumner Stroh, justo cuando acababan de anunciar su tercer embarazo.

El líder de Maroon Five recientemente se hizo tendencia en redes sociales por una supuesta infidelidad revelada por la misma modelo, de 23 años, a través de un video en TikTok donde mostró capturas de pantalla de pláticas con el cantante.

En dichas conversaciones, Adam incluso insinuó que nombraría a su nueva bebé, en caso de que fuera niña, como Sumner en su honor.

Stroh dijo en el video: “Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una supermodelo de Victoria’s Secret, haciendo referencia a la Prinsloo, pero sin decir su nombre.

Al parecer el engaño no fue reciente, pero sí los mensajes directos en Instagram. “En ese momento, yo era joven e ingenua. Y quiero decir, francamente, me siento explotado. Yo estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fue fácil de manipular”.

For anybody that hasn’t seen it: pic.twitter.com/OY5a28fl3K