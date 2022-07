¿Cuáles son las mejores películas de la historia? Aquí un vistazo

Las nominaciones a los grandes premios que reconocen lo mejor del cine cada año casi siempre son garantía de que dichas producciones en realidad son las mejores, no sólo como una competencia anual, sino de toda la historia.

Así lo indica IMDb, un sitio dedicado al cine y televisión que clasificó las mejores películas en la historia de acuerdo con las calificaciones de sus mismos usuarios y a las calificaciones que proporcionan los expertos en la materia y la crítica especializada.

Dentro de la investigación hecha, el portal no colocó a producciones demasiado recientes en los primeros lugares, sino que muchas películas consideradas fueron producidas en décadas pasadas y que actualmente son consideradas de culto o íconos de la cultura cinematográfica.

Casi todas presumen de tener premios Oscar en varias categorías, millones de dólares en taquillas y otros reconocimientos internacionales.

Continua leyendo para que descubras a las mejores de todos los tiempos.

10. Lawrence of Arabia

Cuenta la historia de TE Lawrance, un oficial inglés que unió y dirigió las tribus árabes en guerra como la Primera Guerra Mundial. Fue lanzada en cines en 1962 bajo la dirección de David Lean. Fue aclamada por la crítica, la Academía le dio 10 nominaciones al Oscar de las cuales ganó siete.

9. One Flew Over the Cuckoo’s Nest