¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de los Óscar este 2021?

La entrega de los Óscar por fin llegará este 2021 luego de ser pospuesta por meses debido a la pandemia por coronavirus que azotó Estados Unidos y gran parte del mundo durante el 2020 e inicios de este año.

La Academia retrasó la ceremonia dos meses y abrió la posibilidad de incluir filmes estrenados en 2020 hasta febrero de 2021.

Asimismo, consideró las películas estrenadas en la gran mayoría de las plataformas streaming de gran popularidad debido a que muchas producciones no pudieron estrenarse en cines debido a su cierre masivo.

¿En dónde serán los Óscar 2021?

De acuerdo con informes obtenidos por ET, la organización de la entrega será un tanto atípica, pero de forma íntima y en su mayoría sin enlaces en Zoom como se han hecho otras entregas.

Se sabe que la ceremonia se realizará en dos lugares, Los Angeles Union Station y el Dolby Theatre.

Al igual que en los Grammy, sólo los nominados y sus invitados, así como los presentadores han sido convocados para participar. Tal y como lo hicieron el año pasado, no habrá anfitriones.

¿Cuándo son los Óscar 2021?

Los 93° Premios de la Academia se llevarán a cabo este domingo 25 de abril a las 8 pm ET / 5 pm PT por ABC, en México la transmisión comenzará a las 7 pm hacia las 9 de la noche.

¿Cómo ver los Óscar 2021?

Además de ser transmitidos por la cadena televisiva de ABC, la entrega de premios podrá disfrutarse en servicios como Hulu con Live TV, Fubo TV, AT&T y YouTube, sin dejar a un lado las televisoras mexicanas, canales de cable oficiales como TNT, Facebook, Twitter e Instagram.

¿Habrá alfombra roja?

La alfombra roja es la antesala de la entrega de cualquier premio, en especial la de los Óscar, ya que es todo un evento con relevancia propia.

Sí habrá un desfile por la alfombra de las celebridades más esperadas de la noche, pero con restricciones sociales, uso de cubrebocas obligatorio y algunas restricciones de tiempo y aforo.

Incluso se ha dicho que los invitados, así como los mínimos enlaces que tendrán deben cumplir con un código de vestimenta que prohíbe el uso de ropa casual, pijamas u otras prendas poco elegantes como las que algunas celebridades han lucido en sus enlaces de Zoom en otras premiaciones.

Antes de la participación de las estrellas se les ordenó cuarentenas previas y múltiples rondas de pruebas covid para asegurar el bienestar de los asistentes.

“No es una alfombra roja tradicional”, dijeron los organizadores en un comunicado. “Es una huella muy pequeña por razones de seguridad, obviamente”, añadieron.

La alfombra será parte de un especial previo al espectáculo Oscars: Into The Spotlight.

Siguiendo con el cronograma del 2020, la ABC comenzará la transmisión de la alfombra roja a las 5:30 ET(4:30 hora de México), en el Twitter oficial de la Academia a las 6:30 ET (5:30 hora de México.

Predicciones de los Óscar 2021

En las principales categorías se encuentran Mejor película, Mejor actriz, Mejor actor, Mejor actriz de reparto, Mejor actor de reparto, Director, Documental, Largometraje internacional y Largometraje animado.

De acuerdo con los expertos en cine de AP, Nomadland será la ganadora como Mejor película sobre The Father, Judas and the Black Messiah, Mank Minari y otras más.

Por su parte, como mejor actriz Viola Davis es la favorita sobre las actrices nominadas Carey Mulligan, Frances McDormand, Vanessa Kirby y Andra Day.

Como Mejor actor se cree Chadwick Boseman recibirá un Óscar póstumo por su participación en Ma Rainey’s Black Bottom.