Kim Kardashian oficialmente solicitó el divorcio a Kanye West tras casi siete años de matrimonio, tiempo en el que se convirtieron en la pareja más mediática y polémica de Hollywood.

Las especulaciones de separación iniciaron el año pasado atrayendo la atención de la prensa mundial y de millones de fanáticos en redes sociales, cuando su crisis matrimonial se vio agravada por la candidatura presidencial del rapero y sus comportamientos impredecibles originados por el trastorno de bipolaridad que sufre.

Este matrimonio fallido no es el primero de la empresaria de 40 años aunque sí el más sonado.

¿Cuántas veces se ha divorciado Kim Kardashian?

Con este divorcio, la empresaria estaría sumando su tercer divorcio.

El primer divorcio de Kim Kardashian

Anteriormente estuvo casada con Damon Thomas que tenía 29 años, un amigo de la familia y su novio en aquel entonces con el que se fugó a los 19 años en el 2000.

Su matrimonio duró tres años antes de solicitar la separación legal por aparentes motivos de abuso físico y emocional de él hacia ella.

En una entrevista que hizo Damon a New York Daily contó su versión aclarando que él había presentado la demanda de divorcio porque Kim lo engañaba con varios hombres, por engañarlo para sacarle dinero y por inventar historias de abuso sólo para ganar fama.

“Kim está obsesionada con la fama. No puede escribir, cantar ni bailar, por lo que hace cosas dañinas para valorarse en los medios”, reveló Damon.

¿Quién es Damon Thomas?

Es un productor musical conocido en la industria por trabajar con artistas de alto perfil como Lionel Richie, Chris Brown y Pink.

En un episodio de Keeping Up With The Kardashians en 2018, Kim dijo que había probado éxtasis por primera vez cuando se casó; en la segunda vez se involucró en el video sexual con el cantante Ray-J.

Segundo divorcio de Kim Kardashian

El segundo divorcio fue tan sonado como el primero por haber durado sólo 72 días.

En 2011, Kim se casó con la estrella de la NBA Kris Humphries, pero más tardó en planear la boda que en planear el divorcio, ya que en menos de tres meses Kardashian West comenzó los trámites de separación legal citando diferencias irreconciliables.

Durante el proceso, Kim comenzó a salir con Kanye West.

Foto: EFE

¿Quién es Kris Humphries?

Es una ex estrella de la NBA que jugaba para los Celtics cuando comenzó su relación con Kim en octubre de 2010.

Según reportes de TMZ, la verdadera razón de la separación fue porque Humphries quería establecerse en Minnesota, cuando Kim no contemplaba dejar su casa en Los Ángeles, ni a su familia y la fama que estaba construyendo con el programa KUWTK.

Después del divorcio, se dio a conocer que el anillo de bodas que le entregó el jugador a la empresaria fue subastado por $749 mil dólares, cuando su precio real rondaba los $2 millones en 2011.

Su boda fue un negocio redondo, ya que fue transmitida por E! con el especial Kim’s Fairytale Wedding: A Kardashian Event y congregó a más de 4 millones de televidentes el 9 y 10 de octubre de dicho año y las fotos fueron vendidas en exclusiva a People quien pagó más de $1.5 millones de dólares.

Tercer divorcio de Kim Kardashian

La semana pasada se dio a conocer que Kim había presentado la demanda de divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles para separarse de Kanye West tras casi siete años de matrimonio.

Su crisis matrimonial atrajo la atención en 2020 cuando el rapero se involucró en la política de Estados Unidos e hizo campañas para lanzarse como presidente.

Durante los mítines, West reveló secretos familiares y los utilizó para ganar popularidad.

Asimismo, se dio a conocer que estaba pasado por crisis de salud desatados por el trastorno de bipolaridad que padece.

Aunque ambos trataron de solucionar sus diferencias y rescatar su relación con terapias y viajes, la separación fue inminente y desde el año pasado Kanye ha estado viviendo en Wyoming.

¿Quién es Kanye West?

Es quizá uno de los raperos más importantes y populares de la actualidad con éxitos como My Beautiful Dark Twisted Fantasy y Yeezus que lo respaldan.

También ha seguido los pasos de su futura exesposa en el ámbito empresarial al haber fundado su propia marca de moda Yeezy.

Sus negocios y trabajo como músico le han dado una fortuna de $1.26 mil millones de dólares, según Forbes. En 2019 West recaudó cerca de $1.3 mil millones en ingresos anuales de Yeezy, en abril de 2020, la marca aumentó su valor en el mercado hasta valer $1.2 mil millones.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí