El cantante Christian Nodal, conocido por ser uno de los exponentes de la música regional mexicana, fue cuestionado en el programa La Resistencia sobre la cantidad de dinero que tiene en el banco, pero, ¿qué respondió?

Ante la pregunta del conductor David Broncano, el intérprete de ‘Botella tras botella’ comentó que mejor le preguntaran a Siri, porque prefería no decir la cantidad para que no lo secuestraran.

‘’¿Por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth de Christian Nodal? Eso ahí va a salir, porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren”, destacó.

¿Cuánto dinero tiene Christian Nodal?

El presentador hizo la pregunta y la aplicación de inteligencia artificial informó que el capital neto de Christian Nodal asciende a 120 millones de dólares, aunque es información del año 2022, el cantante de 24 años no negó la cifra.

¿Cuánto es la increíble fortuna de Christian Nodal? A sus 23 años, de acuerdo a sitios como IMDB o Forbes, el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares”, señaló Siri.

Con un gesto de sorpresa y con las manos en la boca, Nodal no negó que esa fuera su fortuna y finalizó con una sonrisa, que dejó a sus fans escépticos sobre si se trata o no de la cantidad real.

¿Qué dicen los fans de Christian Nodal?

A través del fragmento publicado por La Resistencia en TikTok, algunos fans dejaron comentarios sobre la millonaria cantidad que reveló Siri. Mientras que algunos creen que tiene más dinero en la actualidad, algunos otros mencionaron a Belinda, su ex pareja con quien terminó su relación sentimental en febrero de 2022.

"Con razón Belinda lo miraba todo un Brad Pitt’’, ‘’esto fue antes de Belinda, ahora le queda 1 millón de pesos argentinos’’, '‘Si los tiene, pues el anillo que le dio a Belinda costó 3 millones de dólares’’, son algunos de los comentarios en el video.