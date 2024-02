El bastante conocido programa de YouTube, Escorpión al Volante, perteneciente a Alex Montiel, ha ido cobrando todavía más popularidad en recientes años luego de ya contar con invitados como Gerard Piqué, Ricardo Salinas, Peso Pluma, entre otros. En esta ocasión, la invitada para pasear por las calles con el Escorpión Dorado fue Dakota Johnson, actriz que debido a la gira promocional de su nueva película: Madame Web, visitó tierras mexicanas.

Desde 2016, que comenzó el programa, la relevancia del canal ha ido creciendo tanto que hoy en día cuenta con 9.5 millones de suscriptores. Sin embargo, el poco a poco ir contando con invitados como es el caso de Dakota, sin duda significa un logro para el mismo.

La protagonista de 50 sombras de Grey, compartió no únicamente detalles sobre su nueva película en Hollywood, sino también su emoción por lo que es pertenecer ahora al basto universo de películas sobre los héroes de Marvel, además de lo que conlleva desde aspectos como la filmación, hasta llegar a un diferente tipo de fanáticos.

Si bien esta película no pertenece directamente al Universo Cinematográfico de Marvel, siendo que los derechos de los personajes correspondientes le pertenecen a Sony, claro que las expectativas de los fanáticos siguen siendo altas, puesto que pese a no estar directamente relacionada a las películas del hombre araña, con las recientes producciones que han logrado mezclar a todo tipo de personajes e historias, se puede esperar cualquier cosa.

Cuando el Escorpión le pregunto a Dakota sobre su sentir respecto a pertenecer ahora al mundo de los superhéroes, ella misma externó la felicidad y entusiasmo por seguir en este rubro si es que se presta la oportunidad. También comentó que si bien se trata de un género cinematográfico con más acción que drama (que es a lo que estaba acostumbrada), se divirtió mucho filmando y preparándose físicamente para este nuevo reto de su carrera.

¿Qué opina la actriz sobre México?

Además de hablar de su más reciente trabajo, la plática también giro en torno al conocimiento y gusto de la actriz por tierras mexicanas, mencionando que le encantan las caminatas en la Ciudad de México y que el año pasado vino a tomar unas cuantas margaritas, también mencionó su gusto por el mole y el picante, aunque no tiene tanto entusiasmo por los chapulines y los escamoles.

Las polémicas no podían faltar

Al ser un episodio con una personalidad de la talla de Dakota, claro que las polémicas no podían pasar desapercibidas y es que si bien es sabido que las entrevistas del escorpión tienen como dinámica interactuar con las personas que vayan apareciendo a lo largo del trayecto, en esta ocasión los señalamientos surgieron a raíz de interactuar con una niña vendedora ambulante. Si bien la aparición no fue planeada y esta situación de trabajo forzado infantil es algo completamente ajeno a la actriz y al programa, las criticas no se hicieron esperar, desde personas opinando que era muy triste mostrar esa situación en un programa de comedia, hasta quienes opinaron que debieron darle más dinero.

Pese a únicamente durar no más de 20 minutos, este episodio representa un gran progreso en la carrera de Alex Montiel y por supuesto, no puedes dejar pasar la oportunidad de ver Madame Web ya disponible en cines desde el 14 de febrero. Por lo pronto, te mantendremos informado de nuevos estrenos.