¿Lo que pasó en Las Vegas? Esto no aplicó para Peso Pluma y su engaño. Nicki Nicole confirmó en sus redes sociales la infidelidad que vivió por parte de Peso Pluma en Las Vegas. En una storie dijo que se había enterado de los sucedido como todos los fans, a través de videos y fotografías.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió en Instagram

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Peso Pluma le es infiel a Nicki Nicole y lo “funan” in internet

En redes sociales están cancelando a Peso Pluma después de que se revelara que le fue infiel a su novia Nicki Nicole a menos de seis meses de iniciar su romance en público.

De acuerdo con un video y varias fotografías, el cantante de corridos tumbados estuvo acompañado de una misteriosa mujer en Las Vegas, tras finalizar el Super Bowl.

Los informes dicen que Peso Pluma fue visto saliendo con dicha persona de un hotel de lujo tomado de la mano y platicando animadamente; fueron grabados de espaldas, pero mientras avanzaban por el lugar él volteó a ver a su acompañante, por lo que su rostro se ve de forma clara.

Además del video, la pareja fue fotografiada en las mesas de juego de un casino sonriendo y hablando coquetamente.

Los internautas creen que la mujer en cuestión se trata de una escort estadounidense que se encontró con Peso Pluma durante su visita a la ciudad, misma que hizo sin su novia Nicki Nicole.

Te das cuenta de que peso pluma es un gran hijo de put cuando no tiene problema en ser visto, ni siquiera se esconde mientras la caga.

(no importa q sea mexicano, dejen de joder con la xenofobia, él es el tipo de mierda, no su país) pic.twitter.com/klTwFAJxsu — Alby (@AlbyCald) February 13, 2024

Al mismo tiempo de que se dieran a conocer las imágenes, la cantante argentina, de 23 años, borró las fotografías que tenía con Peso Pluma en redes sociales.

Asimismo, los fanáticos de Nicole la defendieron en internet y le mostraron su apoyo ante la infidelidad revelada del mexicano. “¿Cómo que Peso Pluma engañó a la mismísima Nicki Nicole? Bien dicen, dale una oportunidad a un feo se creerá el dueño del mundo”, “Lo que pasó con Peso Pluma y Nicki Nicole es la muestra de que si sales con un feo, él te hará sentir que la fea eres tú”, fueron algunos comentarios que circulan en X.

Después de que se revelara la infidelidad de la Doble P, los fans de éste lo justificaron diciéndo que Nicki Nicole le había “pintado los cuernos” primero al cantante de corridos tumbados con otro hombre.

Un video que circula en internet muestra a Nicole en el aeropuerto de Los Ángeles caminando de la mano con un hombre, supuestamente su manager. Cuando notó que estaba siendo grabada, Nicki Nicole soltó de inmediato a la persona.

Captan a Nicki Nicole de la mano con su manager en Los Ángeles



Momentos después, borró todas sus fotos con Peso Pluma pic.twitter.com/chWlKYONBB — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

La polémica relación de Peso Pluma y Nicki Nicole

Estas últimas polémicas son las últimas que protagonizan ambos jóvenes cantantes con respecto a su relación.

Anteriormente habían criticado a Peso Pluma por dejarse tratar mal por su novia, por dejarse ignorar o por ser negado.

En una entrevista que dio Nicki Nicole antes de confirmar su romance, ésta fue tema de conversación en internet debido a que había comparado su relación con Peso Pluma con salir con un perro.

De una manera extraña y fuera de contexto comparó los comentarios de su relación con el mexicano con “salir con un perro”.

Nicki dijo: “No, no me molesta. Imagínate que vos salís todos los días con un perro. Nadie te va a preguntar porque todos los días salís con un perro. Es como que, es normal, ¿entendés?”

Tras hacer sus comentarios, internet explotó de memes y mensajes de fans para el cantante de corridos tumbados, en los que se decían que “se diera cuenta” y que “allí no es”, ya que se interpretó que Nicki Nicole lo estaba comparando con un perro.

Los fans, incluso, recurrieron a defenderlo con mensajes en el Instagram de Nicole, diciéndole que era famosa gracias a él y que en realidad no cantaba, y que sólo usaba su influencia para lanzar canciones y subir a los escenarios.

O sea que defendimos a Peso Pluma porque se veía más enamorado que Nicki y él fue quien le montó cachos??? pic.twitter.com/EfW5JkJSiP — Lizzie 🤍 (@lizzie22__) February 13, 2024