Después de levantar sospechas sobre su supuesto romance y aparente confirmación del mismo en los Latin Billboard, Nicki Nicole desmintió que Peso Pluma sea su novio.

En una entrevista que tuvo la argentina le preguntaron si le hartaban de los comentarios sobre Peso Pluma y su romance, a lo que ella respondió que no y negó su romance.

De una manera extraña y fuera de contexto comparó los comentarios de su relación con el mexicano con “salir con un perro”.

Nicki dijo: “No, no me molesta. Imagínate que vos salís todos los días con un perro. Nadie te va a preguntar porque todos los días salís con un perro. Es como que, es normal, ¿entendés?”.

Seguido de su comentario intentó aclarar que no le estaba diciendo “perro” a nadie, pero los fanáticos aseguraron que le estaba diciendo “perro” a Peso Pluma y que además lo estaba negando abiertamente.

Tras hacer sus comentarios, internet explotó de memes y mensajes de fans para el cantante de corridos tumbados, en los que se decían que “se diera cuenta” y que “allí no es”, ya que se interpretó que Nicki Nicole lo estaba comparando con un perro.

Los fans, incluso, recurrieron a defenderlo con mensajes en el Instagram de Nicole, diciéndole que era famosa gracias a él y que en realidad no cantaba, y que sólo usaba su influencia para lanzar canciones y subir a los escenarios.

“La verdad ni siquiera cantas bien y nadie sabía de ti sino fuera por PP”, escribió un internauta; “Gracias a Peso Pluma estuviste en esos premios, mal agradecida”, escribió otro.

Cuentas de X (antes Twitter) e Instagram han hecho un sinfín de memes y videos para burlarse del Doble PP y la cantante argentina en los que ponen a Peso Pluma como un perro con lengua afuera y su característico cortes de cabello.

Nicki Nicole viendo que Peso Pluma borró todas las fotos relacionadas con ella de ig. pic.twitter.com/3hKDnXuLxg — ᴛᴀᴍᴀʟ ᴅᴇ ᴄᴀʀɴᴇ (@tamaaldecarne) October 11, 2023

Hace unas horas Nicki Nicole comparo a Peso Pluma con un Perro, de mi parte me parece vergonzoso comparar a un hermoso animal con un intento de cantante que solo es apoyado por mexicanos que la mayoría son traficantes pic.twitter.com/0EztRUHZLr — Sami del bUlla🤘🏻 (@SamidelbUlla) October 11, 2023

En medio de la polémica, Nicki Nicole puso una publicación en internet en el que intentó defenderse diciéndo que había estado nerviosa y ofreció disculpas.

“Gente, no saquen todo de contexto. Sólo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, escribió.

Por su parte, la celebridad mexicana también se refirió a los comentarios y defendió a Nicole diciendo: “Sólo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes, somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”.

solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado .

solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado .

