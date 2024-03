En los primeros nueve meses de 2023, Sean “Diddy” Combs se presentó triunfal en los Premios MTV a los Videos Musicales, lanzó un álbum de R&B que obtuvo una nominación al Grammy y fue uno de los posibles compradores del canal BET.

Pero todo esto cambió por demandas presentadas a finales del año pasado que acusaron de agresión sexual y violación a Combs, uno de los nombres más reconocibles del hip hop como intérprete y productor.

Las casas del magnate de la música en Los Ángeles y Miami fueron cateadas el lunes por agentes federales de Investigadores de Seguridad Nacional y otras fuerzas del orden. Las autoridades dijeron que los registros estaban relacionados con una investigación de las autoridades federales en Nueva York.

Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación.

Su abogado dijo el martes que consideraba estas medidas como un “un uso burdo de la fuerza a nivel militar” y agregó que Combs es “inocente y continuará luchando” para limpiar su nombre.

Aunque Diddy estuvo envuelto en una disputa comercial de alto perfil durante parte de 2023, fue un caso presentado por su exnovia y cantante de R&B Cassie el que abrió la puerta a otras denuncias de violencia sexual. Combs ha negado vehementemente las acusaciones.

No está claro si el registro está relacionado con alguna de las acusaciones planteadas en las demandas, que incluyen una de una mujer que afirma que Combs la violó cuando tenía 17 años.

A continuación, algunos de los puntos clave sobre Combs y la investigación.

¿QUIÉN ES DIDDY?

Combs es uno de los productores y ejecutivos de hip hop más influyentes de las últimas tres décadas. Construyó uno de los imperios más grandes de la música, y ha creado entidades vinculadas a su famoso nombre. Es el fundador de Bad Boy Records, ha ganado tres Grammy y ha colaborado con una gran cantidad de artistas de primer nivel, incluidos Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

El magnate de la música creó la marca de moda llamada Sean John, se asoció con una conocida marca de vodka y lanzó la red Revolt TV, que se enfoca en temas de música y justicia social dirigidos a la comunidad afroestadounidense. También produjo el reality show “Making the Band” para MTV.

En 2022, BET honró a Combs con un premio a la trayectoria por su capacidad para influir en la cultura a través de su carrera.

Combs ganó premios Grammy por su álbum certificado platino de 1997 “No Way Out” y el sencillo “I’ll Be Missing You”, una canción dedicada al difunto Notorious B.I.G., quien fue asesinado a principios de ese año. Ganó otro Grammy por “Shake Ya Tailfeather” con Nelly y Murphy Lee.

El año pasado, Combs lanzó su quinto álbum de estudio “The Love Album: Off the Grid”, que fue nominado a mejor álbum de R&B progresivo en los Grammy de febrero, pero no asistió a la ceremonia. El álbum era su primer proyecto en solitario desde su éxito de 2006 “Press Play”, que tuvo dos sencillos en el Top 10: “Last Night” con Keyshia Cole y “Come to Me” con Nicole Scherzinger.

En 2004, Combs interpretó a Walter Lee Younger en la reposición de Broadway de “A Raisin in the Sun”, que fue adaptado para la televisión cuatro años después. También ha aparecido en películas como “Get Him to the Greek” (“Todo sobre mi desmadre”) y “Monster’s Ball” (“El pasado nos condena”).

DE QUÉ ACUSAN A DIDDY COMBS

En noviembre la cantante Cassie, quien fue protegida de Combs, lo demandó alegando años de abuso sexual, incluyendo violación. La demanda alega que la obligó a tener relaciones sexuales con prostitutas mientras las filmaba.

Combs y Cassie, cuyo nombre verdadero es Casandra Elizabeth Ventura, comenzaron a tener una relación sentimental en 2007, la cual fue intermitente por más de una década.

La demanda se resolvió al día siguiente de que fuera interpuesta, pero otras demandas contra Combs siguieron llegando.

Combs había dicho en una declaración de diciembre: “Yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan”.

En febrero, un productor musical presentó una demanda alegando que Combs lo obligó a solicitar servicios de prostitutas y lo presionó para tener relaciones sexuales con ellas. El abogado de Combs, Shawn Holley, ha dicho sobre esas acusaciones que “tenemos pruebas abrumadoras e indiscutibles de que sus afirmaciones son mentiras totales”.

Otra de las acusadoras de Combs es una mujer que afirma que el productor la violó hace dos décadas, cuando ella tenía 17 años.

Los documentos detallan actos de agresión sexual, golpizas y consumo forzado de drogas, presuntamente cometidos a principios de la década de 1990 por Combs, quien era entonces director de talentos, promotor de fiestas y figura en ascenso en la comunidad hip hop de Nueva York.

¿LAS DEMANDAS HAN TENIDO REPERCUSIONES?

El año pasado, Combs renunció como presidente de su canal de cable Revolt en medio de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Revolt anunció la decisión de Combs en redes sociales. No está claro si alguna vez regresará a la compañía de medios, que dijo que Combs anteriormente no tenía “ningún papel operativo o diario” en la cadena.

“Esta decisión ayuda a garantizar que Revolt permanezca firmemente enfocada en nuestra misión de crear contenido significativo para la cultura y amplificar las voces de todas las personas negras en todo el país y la diáspora africana”, dijo el canal.

El canal se preparaba para celebrar su décimo aniversario.

Combs también creó un mercado en línea llamado Empower Global que presentaba marcas de afroestadounidenses. El sitio web del mercado sigue activo, pero no muestra ningún producto a la venta.

¿QUÉ PASÓ CON ENTRE COMBS Y DIAGEO?

A principios de este año, Combs retiró la demanda presentada el año pasado contra Diageo como parte de un acuerdo con el gigante de las bebidas espirituosas con sede en Londres.

Combs dijo que la compañía no hizo las inversiones prometidas en el vodka Ciroc y el tequila DeLeon, dos marcas que Combs promovió en el pasado, y las trató como productos “urbanos” inferiores. También acusó a Diageo de racismo.

En documentos presentados ante la corte, Combs dijo que el liderazgo de Diageo le dijo que la raza era una de las razones por las que limitaba la distribución a los vecindarios “urbanos”. Combs dijo que también le dijeron que algunos líderes de Diageo estaban resentidos con él por ganar demasiado dinero.

En documentos legales, Diageo acusó a Combs de recurrir a acusaciones “falsas e imprudentes” “en un esfuerzo por extraer miles de millones adicionales” de la compañía.

La reputación de Combs sufrió un duro golpe después de que se presentó la demanda. Diageo se convirtió en la única propietaria de Ciroc y DeLeon después de que se retirara la demanda.