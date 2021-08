Demi Lovato modela un traje de baño traslúcido en playa de Maldivas

La cantante Demi Lovato se consintió con un viaje de cumpleaños a las Maldivas y compartió algunas postales del paraíso en su cuenta de Instagram.

La estrella celebró 29 años el pasado 20 de agosto y modeló para una sesión fotográfica a la orilla de la playa. Presumió su figura curvilínea ataviada con un traje de baño blanco que se volvió traslúcido al contacto con el agua del mar.

Completó su look con lentes de sol de espejo y se mostró plena mientras la cámara capturaba su sonrisa. Lovato lució sus tatuajes, cabello corto y rostro sin maquillaje. También se divirtió al darse un chapuzón en la piscina infinita del hotel donde se hospeda.

“Alexa play Birthday Suit”, escribió en el post que ya suma más de un millón 6000 mil reacciones.

Demi Lovato cada vez apuesta más por la autoaceptación y el body positive. Hace unas semanas publicó:

La estrella ha confesado que desde hace tiempo dejó de pesarse y de usar jeans porque está trabajando en sentirse más confiada con su cuerpo.

“No he usado un par de jeans desde hace mucho tiempo porque no me gustan los jeans. No me hacen sentir muy bien en este momento. Y no tengo que usar jeans si no quiero. Finalmente siento que me he liberado de eso porque, literalmente, no sé mi peso. Y es lo más libre que me he sentido en toda mi vida”, escribió.