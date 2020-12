La modelo británica Demi Rose elevó la temperatura de Instagram al modelar un nuevo atuendo de Pretty Little Thing, marca de la que es embajadora en redes sociales.

Posó recostada para lucir un pequeño vestido blanco ajustado a su silueta y con un cierre al centro. Presumió su estrecha cintura y dejó que su cabellera negra ondulada se extiendiera en la cama.

Lució un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, labial nude con gloss en los labios, sombras aperladas en los párpados, delineador negro, amplias pestañas negrasy e iluminador sobre las mejillas.

Rose Mawby está pasando las fiestas de fin de año en Ibiza, España, un destino conocido por sus paisajes paradisíacos y fiestas exclusivas con algunos de los mejores DJ’s del mundo. Pero hasta hace unos días, vivió unas vacaciones espectaculares en África, donde estuvo en contacto con jirafas y otros animales de la sabana.

Durante su viaje a África, modeló un bodysuit con estampado de serpiente que combinó con un pareo gris. Aumentó el glamour con lentes de sol y lució anillos de plata y brillantes mientras una mariposa negra se posaba sobre su mano. Sumó más de 200 mil reacciones.

A principios de diciembre, Demi Rose confesó a Daily Mail que sufrió acoso escolar en la escuela, por lo que buscó una válvula de escape en las redes sociales. Creó un perfil de MySpace y de inmediato comenzó su fama.

Asegura que creó su cuenta de Instagram porque alguien hizo un perfil falso de ella y comenzó a publicar sus fotos de MySpace.

“Instalé Instagram porque alguien hizo un perfil falso de mí con 3,000 seguidores. Me dio envidia. Pensé: ‘¿cómo puede alguien obtener tantos seguidores con mis imágenes? Luego simplemente abrí una cuenta y todo comenzó”, señala.

Demi Rose fue contratada por una agencia de modelaje, pero continuó sus estudios como terapeuta de belleza.

Al inicio, fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

La modelo intenta explotar su carrera en Estados Unidos. Hace un año se presentó en la Semana de la Moda de Miami para recorrer las pasarelas en traje de baño, pero este año fue imposible debido a la pandemia por coronavirus.

Uno de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos. Al menos cada año, procura visitar Tulum o cualquier otra playa del país.