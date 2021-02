Demi Rose deslumbra con 'bikini body' negro ante la cámara

La modelo Demi Rose sorprendió a sus 15.9 millones de seguidores en Instagram al presumir una fotografía en bikini body que sumó casi medio millón de reacciones en un solo día.

La estrella británica presumió su figura curvy ataviada con un bikini negro de tela fruncida. Lo modeló ante la cámara mientras bebía un jugo.

Deslumbró con un rostro perfectamente maquillado con base, polvo compacto, labial y gloss nude, rubor durazno y delineador negro sobre los párpados. Peinó su cabellera en una coleta alta.

La influencer de redes sociales también modeló un llamativo vestido de satén amarillo. Tras publicar una serie de fotografías, escribió: “Cuando la vida te da limones!”...

La prenda que usó Demi Rose corresponde a una de las colecciones de Pretty Little Things. Rose Mawby es embajadora de la marca desde hace más de un año. De hecho, en enero de 2020 viajó a Los Ángeles para reunirse con promotores de la línea y hacer sesiones de fotos en Beverly Hills y Venice Beach.

Al inicio de su carrera, fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner. Demi Rose dice que no le desagrada el estilo de vida de las Kardashian-Jenner e incluso aspira a ser tan famosa como ellas.

La modelo intenta explotar su carrera en Estados Unidos. En 2019 se presentó en la Semana de la Moda de Miami para recorrer las pasarelas en traje de baño, pero en 2020 fue imposible debido a la pandemia por coronavirus.

Uno de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos. Al menos cada año, procura visitar Tulum o cualquier otra playa del país.

Demi Rose continuó modelando los atuendos de Pretty Little Things. El fin de semana lució un conjunto blanco compuesto por una minifalda, un top blanco y un corsé que acentuó su cintura diminuta.

