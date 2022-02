Demi Rose deslumbra con monokini floreado en el jacuzzi

La británica Demi Rose presumió en Instagram sus dotes de modelo al posar para una fotografía en un jacuzzi.

“Hace tiempo sin una selfie”, escribió al mostrar su figura de reloj de arena ataviada con un monokini de estampado de flores en los colores rosa, café y anaranjado.

Demi Rose dejó suelta y ondulada su cabellera rubia y deslumbró ante la cámara al lucir un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, polvo compacto, gloss en los labios, iluminador y amplias pestañas negras.

La nativa de Birmingham ahora goza de una fama descomunal, pero no siempre fue aceptada. Hace unos meses reveló que fue víctima de acoso escolar cuando era más joven.

“Nunca encontré mi lugar en la escuela, la gente era bastante desagradable y supongo que yo era diferente. La gente me molestaba y desde que me fui, he florecido”, confiesa.