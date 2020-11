Demi Rose impacta con revelador vestido transparente en el mar

La modelo Demi Rose ‘encendió’ las redes sociales al publicar una fotografía de sí misma ataviada con un revelador vestido transparente de la marca Pretty Little Thing.

La estrella modeló para las cámaras frente al mar y con un atardecer como marco. Usó un vestido traslúcido compuesto por una red de aplicaciones brillantes. Debajo, usó ropa interior en color nude. Completó su look con un velo de la misma tela sobre su cabeza.

La británica presumió su rostro con maquillaje impecable: base en el rostro, gloss en los labios, delineador negro en los ojos, rubor durazno en las mejillas y amplias pestañas negras. Sumó más de 270 mil reacciones.

Esta fotografía de Demi Rose fue tomada en el paradisíaco destino de las Maldivas, a donde la modelo acudió a inicios del otoño para relajarse en las playas turquesa.

Con otra publicación, Demi Rose Mawby hizo alarde de su disfraz de Halloween 2020. Lució un minivestido con incrustaciones de joyas y una mascarilla con plumas.

Peinó su cabello en una larga cola de caballo con borlas, creando una apariencia única, mientras que la modelo se etiquetó a sí misma en una 'Ubicación secreta'.

“Seducción surrealista. Esta fue la mejor foto que obtuve en toda la noche, ya que era una zona sin teléfonos en el baile. ¡Tuve el mejor Halloween de mi vida! ¡Espero que todos hayan disfrutado el suyo también!”, escribió.

Demi Rose es una de las modelos de bikinis más populares de Instagram. Fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Saltó a la fama en MySpace y después en Instagram. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

La modelo intenta explotar su carrera en Estados Unidos. Hace un año se presentó en la Semana de la Moda de Miami para recorrer las pasarelas en traje de baño, pero este año fue imposible debido a la pandemia por coronavirus.

A pesar de eso, sí realizó sesiones de fotos en casa y en la playa para modelar las colecciones de bikinis más recientes de Fashion Nova. Durante todo el verano modeló los conjuntos más atrevidos y vanguardistas.

Uno de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos. Al menos cada año, procura visitar Tulum o cualquier otra playa del país.

