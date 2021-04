Demi Rose luce su vestido traslúcido más arriesgado en redes

La modelo Demi Rose Mawby es conocida por sus looks arriesgados y este fin de semana posó en Instagram con uno de sus vestidos más reveladores.

La estrella de redes sociales lució su figura curvilínea ataviada con un vestido tejido de Pretty Little Thing en colores azul, morado, rojo y anaranjado que dejó a la vista su bikini.

La celebridad británica posó al frente de la paradisíaca playa de Ibiza, España, y en una segunda fotografía mostró la parte frontal de su atuendo traslúcido.

Completó su look con lentes de sol, arracadas de oro y brazaletes dorados. Peinó su cabellera en un moño alto para lidiar con las altas temperaturas y posó ante la cámara.

“Todo es una ilusión”, escribió para describir la imagen y sumó más de medio millón de reacciones de sus seguidores.

Demi Rose es una de las socialités que saltó a la fama gracias a las redes sociales y ahora disfruta de una carrera en ascenso gracias a ello.

En entrevista con el tabloide Daily Mail señaló que sufrió acoso escolar en secundaria y eso la hizo sentir insegura sobre su cuerpo, pero tras publicar sus fotografías en MySpace recibió comentarios halagadores y se dio cuenta de que tenía un futuro como modelo.

Agregó que abrió su cuenta de Instagram porque descubrió que le habían creado un perfil falso. Actualmente cuenta con 16.2 millones de seguidores y monetiza tantas publicaciones como puede.

Para la primavera, promociona vestidos transparentes de Pretty Little Thing.

Al inicio de su carrera, Demi Rose fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner. Demi Rose dice que no le desagrada el estilo de vida de las Kardashian-Jenner e incluso aspira a ser tan famosa como ellas.

Uno de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos. Al menos cada año, procura visitar Tulum o cualquier otra playa del país.

Por el momento, su éxito está en modelar ropa de Pretty Little Thing y Fashion Nova. Mira sus mejores looks en la galería superior.