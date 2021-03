Demi Rose recibe la primavera con diminuto bikini verde

La modelo Demi Rose recibió la primavera en bikini. A través de su cuenta de Instagram, posó para promocionar la nueva colección de trajes de baño de Pretty Little Thing.

Usó un bikini verde, con estampado al estilo Versace, que dejó a la vista su cintura pequeña y figura de reloj de arena. Completó su look con un pareo y una cadena dorada.

Demi Rose Mawby lució un maquillaje impecable en el rostro con base, polvo compacto, rubor durazno en las mejillas, labial nude, delineador negro y amplias pestañas negras.

“Me convertí en la mejor versión de mí misma”, anotó y sumó más de medio millón de reacciones.

La británica se mudó a Ibiza, España, y desde ese paradisíaco destino realiza sus sesiones de fotos. Recientemente deslumbró al modelar una colección de minivestidos estampados con motivos florales.

Demi Rose Mawby saltó a la fama en MySpace y después en Instagram. Al inicio, fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

Ahora es una de las modelos de trajes de baño más populares de Instagram. Cuenta con 16.1 millones de seguidores que siguen sus publicaciones diarias.

Foto: Grosby Group

Demi Rose contó al tabloide Daily Mail que sufrió acoso escolar en la escuela, por lo que se refugió en redes sociales. “Siempre estaba en la computadora y luego apareció MySpace y encontré mi vocación”

“Desde los 18 años, la nativa de Birmingham firmó con una agencia de modelos y su carrera fue viento en popa”, señalan.

Ahora se consolida como una de las modelos con más éxito en redes sociales y poco a poco extiende su carrera. Ha recorrido diferentes continentes para participar en sesiones de fotos, en países como Tailandia, Francia, Tanzania, Egipto, Maldivas, México, Indonesia, Estados Unidos y Grecia.

En 2019 se presentó en Miami durante la Semana de la Moda y modeló trajes de baño de la marca Oh Polly, pero la pandemia por coronavirus le impidió hacer lo mismo en 2020.

Foto: Grosby Group

Por ahora se mantiene ocupada en Ibiza modelando atuendos para diversas marcas de ropa.

Uno de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos. Al menos cada año, procura visitar Tulum o cualquier otra playa del país.

