Demi Rose 'roba miradas' con sesión de fotos a caballo... sin ropa debajo

La modelo británica Demi Rose elevó la temperatura de Instagram al posar para una sesión de fotos a caballo y en una de sus tácticas más atrevidas, lo hizo sin usar ropa interior.

La estrella de Instagram miró a la cámara desde un caballo blanco ataviada únicamente con una chaqueta azul de vaquero, botas anaranjadas con blanco y un sombrero con estampado de corazones.

Demi Rose presumió su cabellera pelirroja y un maquillaje impecable, compuesto por gloss, iluminador y amplias pestañas negras.

En una segunda fotografía, únicamente usó un sostén negro con flecos. Sumó 414 mil reacciones.

La nativa de Birmingham ahora goza de una fama descomunal, pero no siempre fue aceptada. Hace unos meses reveló que fue víctima de acoso escolar cuando era más joven.

“Nunca encontré mi lugar en la escuela, la gente era bastante desagradable y supongo que yo era diferente. La gente me molestaba y desde que me fui, he florecido”, confiesa.