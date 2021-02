Demi Rose sale de la piscina con bikini durazno y deslumbra

La modelo británica Demi Rose deslumbró en sus Instagram Stories al compartir un video en cámara lenta.

La estrella de redes sociales hizo alarde de su silueta curvy y diminuta cintura al portar un diminuto bikini color durazno. El traje de baño tenía aplicaciones de cristales que dieron volumen.

Demi Rose mostró uno de sus videoclips más sexys al salir de una piscina infinita y presumir un look húmedo. Peinó su cabellera en dos trenzas y dejó su rostro sin maquillaje.

Días antes, la modelo posó frente al mar de Ibiza con un vestido blanco y sin mangas ceñido a su figura. “Explorando el mundo exterior y abrazando mi mundo interior”, escribió para el post que sumó 337 mil reacciones.

Aunque Demi Rose es originaria de Reino Unido ya pasa más tiempo en el paradisíaco destino de Ibiza, España, donde aprovecha el clima cálido para posar en sesiones de traje de baño y tiene tiempo de impulsar su carrera como DJ.

Si bien ya triunfa como modelo para marcas como Pretty Little Thing, su sueño es convertirse en actriz de Hollywood. Hasta el momento no ha participado en películas. Tiene apariciones en videos musicales, en el videojuego Slide Stars y un proyecto como youtuber.

Demi Rose Mawby saltó a la fama en MySpace y después en Instagram. Al inicio, fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

Ahora se consolida como una de las modelos con más éxito en redes sociales y poco a poco extiende su carrera a Estados Unidos. En 2019 se presentó en Miami durante la Semana de la Moda y modeló trajes de baño de la marca Oh Polly, pero la pandemia por coronavirus le impidió hacer lo mismo en 2020.

Por ahora se mantiene ocupada en Ibiza modelando atuendos para diversas marcas de ropa. Mira sus fotos en la galería superior.