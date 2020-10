Demi Rose se aventura con traje de baño de encaje en la playa

La modelo Demi Rose deslumbró en sus redes sociales al presumir uno de sus trajes de baño más arriesgados en las Maldivas, un paraíso tropical en el océano Índico.

Presumió su figura curvilínea ataviada con un traje de baño de encaje en la parte superior y un bikini negro en la inferior. Posó sobre un bote con el atardecer como fondo.

Demi Rose Mawby lució un maquillaje impecable, compuesto por base líquida y en polvo, rubor rosa, delineado negro en los ojos y gloss en los labios. Dejó suelta su cabellera negra y recibió más de 400 mil reacciones en su publicación.

La británica viajó a las Maldivas a principios del otoño, después de pasar una espectacular temporada de verano en Ibiza, España.

En el lujoso paraíso turquesa, modeló un vestido largo animal print frente al mar, perteneciente a la colección Pretty Little Thing, marca de la que es embajadora.

“Creo que somos más hermosos cuando constantemente nos despojamos de nuestro viejo yo y nos movemos hacia una nueva luz”, escribió como descripción de la imagen que alcanzó 251 mil Me Gusta.

En otro de sus posteos, deslumbró con un vestido rojo de volantes frente a la piscina.

Demi Rose es una de las modelos de bikinis más populares de Instagram. Fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Saltó a la fama en MySpace y después en Instagram. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

La modelo intenta explotar su carrera en Estados Unidos. Hace un año se presentó en la Semana de la Moda de Miami para recorrer las pasarelas en traje de baño, pero este año fue imposible debido a la pandemia por coronavirus.

A pesar de eso, sí realizó sesiones de fotos en casa y en la playa para modelar las colecciones de bikinis más recientes de Fashion Nova. Durante todo el verano modeló los conjuntos más atrevidos y vanguardistas.

Uno de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos. Al menos cada año, procura visitar Tulum o cualquier otra playa del país.

