Liam Payne tenía un sinfín de proyectos en puerta y planes para su vida cuando murió instantáneamente al caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina la semana pasada, tales como un documental con Netflix, el lanzamiento de su nuevo álbum y casarse con su novia Kate Cassidy.

En un mensaje que dio al cumplirse una semana del trágico accidente, Cassidy reveló que días antes Liam le había hablado de matrimonio y escrito en una nota la promesa de iniciar una vida juntos a partir de 2025.

“Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Conservo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año. Comprometidos y juntos para siempre 444”, reveló junto a una foto de dicha nota escrita a mano por el ex integrante de One Direction y un ramo de flores que le había regalado.

En el mismo mensaje lamentó su muerte y dijo que siempre estarán juntos, aunque de una forma diferente a lo planeado, porque él se convirtió en un ángel guardián en su vida: “Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián”.

En su mensaje, Kate prometió amar por siempre al cantante, de 31 años, y recordar los sueños que tenían juntos y lo que compartieron como pareja: “Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya”.

A una semana cumplida de que Liam Payne cayera de un tercer piso en el hotel Casa Sur de Buenos Aires, la influencer de redes sociales expresó su devastación y dijo que su corazón está “destrozado de una manera que no puede expresar con palabras”.

Añadió que es y será su mejor amigo, el amor de su vida y que recordará su "energía contagiosa” y la forma en que iluminaba a las personas como artista y de forma personal a su familia, amigos y a ella.

“Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos, millones de fans, a tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres tan increíblemente amado”, añadió.

“Eres, porque no puedo decir que lo fueras, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa, iluminando cada habitación en la que entrabas”, continuó.

En el emotivo mensaje, Kate se cuestionó cómo vivirá sin la presencia de Liam y dijo que nada de lo sucedido se “siente real”. Añadió que perdió una parte de sí misma en el momento en que murió.

“Nada de esto se siente real, y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado (...). Liam, tenías el alma más amable y el espíritu más divertido. Parece que he perdido la mejor parte de mí misma. No puedo imaginar un día sin tu risa y amor. Trajiste tanta luz a mi vida”.

El mensaje que Cassidy dejó en Instagram con una serie de fotografías de los dos, ocurrió después de que una persona cercana a ella le revelara a The New York Post que Liam se había disgustado con Kate por haber regresado a Estados Unidos sin él.

Al parecer, Liam le rogó a Kate que se quedara con él en Argentina, pero ella no quiso, compró un vuelo a Miami y se fue. “Liam no quería que Kate se fuera de Argentina. Quería que se quedara. Ella dice que él le rogó que se quedara. Liam estaba muy enojado por eso y se aseguró de que ella lo supiera”, detalló la fuente.

De acuerdo con los informes que salieron a la luz poco después de su muerte, Liam Payne comenzó a descontrolarse cuando Cassidy se fue y dos horas antes de su muerte organizó una fiesta, bebió alcohol y llamó a dos acompañantes sexuales para hacer enojar a Kate como forma de vengarse por abandonarlo.

La misma fuente le dijo a The Post que el tema de las acompañantes realmente molestó a Kate y la hirió.