Wendy Guevara se coronó como ganadora del reality show La Casa de los Famosos México con un espectacular vestido que creó un diseñador originario de Veracruz.

La influencer sorprendió en cada gala del programa de televisión con un atuendo con el que acaparaba reflectores. Incluso utilizó un outfit similar al icónico vestido negro de Versace que Elizabeth Hurlet usó en 1994.

Pero para la gran final, Wendy optó por un look digno del “team infierno”, con el que lució su silueta curvilínea en todo su esplendor.

El vestido que usó la ganadora de La Casa de los Famosos era rojo escarlata con detalles en tono negro, escote pronunciado y un corte de raja para lucir sus piernas.

La estrella de Las Perdidas combinó su outfit con unas botas negras y unos guantes rojos con pedrería y uñas incrustadas.

Además, usó maquillaje oscuro para remarcar su mirada, mientras su cabello rubio lo lució con ondas marcadas y completamente suelto.





El diseñador detrás del vestido de Wendy Guevara de La Casa de los Famosos

El veracruzano Javier Hernández fue el diseñador que creó el espectacular atuendo que llevó la influencer al momento de ganar el reality show.

A través de sus redes sociales, el diseñador reveló que Wendy utilizaría una de sus creaciones para la gran final de La Casa de los Famosos. Además mostró en video el momento en el que llevó la prenda y los accesorios hasta la casa donde estuvieron encerradas las celebridades.

El diseñador originario de Poza Rica contó que conoció a Wendy Guevara durante una fiesta y se acercó a ella para ofrecerle crear prendas para ella.

“Wendy me mandó una nota de voz (por Instagram) y me puso ‘Me gustaría que me vistieras para un proyecto que tengo en puerta’”, contó Javier en un live que realizó a través de Facebook.

La influencer y el diseñador se vieron en la Ciudad de México para que le tomara las medidas para todas las prendas que usaría en las galas de La Casa de Famosos.

“Me dijo: ‘Yo creo que nada más voy a durar dos galas y salgo. Y de ahí tengo que ir todos los domingos a galas, quiero que me vistas para las galas’”, reveló Javier Hernández y confesó que Wendy creía que sólo iba a durar dos semanas en la casa.

Javier diseña vestidos para novias y quinceañeras, pero su talento también lo ha llevado a crear prendas para Karime Pindter, Yeri Mua, Bellakath y a Paola Suárez, amiga de Wendy y también integrante de Las Perdidas.





¿Quién es Wendy Guevara?

La ganadora de La Casa de los Famosos México 2023 se volvió famosas gracias a un video en el que aparecía con su amiga Paola y estaban perdidas en un cerro, en 2017, luego de que unos hombres las abandonaron tras decirles que irían a buscar alcohol.

El clip se volvió viral y Wendy Guevara dejó su vida como trabajadora sexual para convertirse en influencer. Acumuló miles de seguidores en YouTube y luego se expandió a Facebook y TikTok, donde daba consejos de belleza y maquillaje, además de contar anécdotas sobre su vida.

Con las chicas de Las Perdidas (Kimberly y Paola), la sensación de internet realiza un show de comedia que las ha llevado a recorrer diferentes ciudades de México.

La celebridad, de 30 años de edad, es una chica trans originaria de Guanajuato y durante su estancia en La Casa de los Famosos también contó su experiencia como trabajadora sexual.