Desde que se estrenó " La Casa de los Famosos México " el domingo 4 de junio, el reality show ha dado de qué hablar en las redes sociales.

La fama del programa no solo se atribuye a las divertidas dinámicas que construye en show, sino también por qué las personalidades que integran el equipo han expuesto el lado más íntimo de su vida.

En está ocasión, durante el desayuno en "La Casa de los Famosos", Apio Quijano, integrante del grupo Kabah, y Wendy Guevara quien forma parte del grupo de Las Pérdidas sostuvieron una conversación sobre la personalidad la cantante y compositora Paty Cantú.

Mientras Wendy afirmó compartir una excelente amistad con Paty, Apio expuso que es "una persona muy desagradable".

“A Paty Cantú le hablo muy bien, es muy linda esa mujer”, dice la Wendy mientras lavaba trastes.

“Fíjate que yo no tuve una buena experiencia con ella […] hicimos el doblaje de la película de Los Pitufos Kalimba, Sherboni, Paty y Albertano. Entonces yo dije, hagamos un chat de WhatsApp de los Pitufos y todos así de claro y ella no me quiso dar su teléfono. Dijo ‘mm no’ y pues que mamona”, declaró Quijano.

El desliz que tuvo Apio con Paty por no darle su número de WhatsApp le pareció “grosero”, por lo que dijo que siguió trabajando con ella en la película pero ya le parecía “bastante incómodo”.

“Seguimos trabajando y conferencias de prensa y todo... pero ya me sentía incómodo. Si estamos haciendo un proyecto y que diga ‘no yo no te doy mi teléfono’ es ridículo”, concluyó.

VIDEO. Apio Quijano cuenta su experiencia con Paty Cantú

La Casa de los Famosos abren sección Patys mexicanas

Más adelante, se integraron a la conversación de Apio y Wendy otros famosos y decidieron abrir un tema de conversación llamado “Patys Mexicanas” para contar relatos y experiencias que han tenido con ”Patys malas y groseras”.

Marie Claire Harp, presentadora del canal de Bandamax, compartió su experiencia con la cantante Paty Manterola afirmando que fue muy “prepotente” durante su estadía en La Escuelita, uno de los programas de humor de Televisa.

“Manterola acude a promocionar su tema a La Escuelita y le digo ‘Paty, tú vas a entrar a la sección y ahí empiezas a contar de tus anécdotas con el video clip’ y ella me dijo, ‘no, yo soy una artista de otro nivel para entrar en esa sección’”.