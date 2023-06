Los dramas y confesiones que ha expuesto Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, programa basado en el mismo corte que Big Brother, la ha llevado a convertirse en una de inquilinas más queridas y aclamadas por el público.

Wendy se ha adueñado prácticamente de la casa. Toda la atención se centra en ella y la mayoría de los integrantes del reality show quieren estar cerca de "la perdida", escuchando sus historias y riendo de los periplos que ha pasado durante su vida.

Y en una de las tantas reuniones que domina Wendy, reveló cómo surgió el video de "Las Perdidas" que la catapultó a la fama en las redes sociales.

VIDEO. Wendy Guevara confiesa lo que verdaderamente pasó en el video de 'Las Perdidas'

En esa reunión, Wendy se encontraba con Emilio Osorio, Apio Quijano , Raquel Bigorra y Bárbara Torres, y contó que un día salió con sus amigos a beber a un cerro en un pueblo de Nuevo León, y en un momento dos de sus compañeros la dejaron solas, a ella y a su amiga, Paola Suárez.

“Nos fuimos con mis amigos de por la colonia, entonces nos llevaron al cerro a beber pero ellos nos dijeron ´ahorita venimos, vamos por cervezas´. […] Cuando ellos se fueron comenzamos a grabar el video de ´¡Estamos perdidas! Nos dejaron unos viejos en el cerro’.” dice entre risas.

Más adelante aclaró que, aunque en un principio grabaron el video como una “broma”, con el tiempo se percataron de que realmente las habían dejado “olvidadas” en el monte.

“Pasaron dos horas y tuvimos que bajarnos caminando del cerro porque no llegaban. […] Cuando íbamos caminando era de noche, en el cerro no hay luz pero no los encontramos en el camino y nos regresamos con ellos y les dijimos que eran muy mala onda. Al final hicimos una fogatita”.

Después de una semana, asegura, se enteró que su video de "Las Perdidas" se había hecho viral en las redes sociales y muchas personas comenzaron a seguirla en sus cuentas personales.

“Le dije a mi amiga: ‘tú sube el video porque está chistoso’. Entonces pasa y la semana me llegan un buen de notificaciones diciendo que la grabación era famosa”.

Concluyó diciendo que Paola, su amiga con la que grabó el video en el cerro, decidió abrir un canal de YouTube para “aprovechar la fama”. “Teníamos poquitas semanas de que lo acababa de hacer y que me llega el dinero y yo no lo podía creer”.

Video de Wendy "¡Estamos Perdidas!"

Wendy Guevara se compró su primera televisión tras la fama de 'Las Perdidas'

Más adelante, Wendy también compartió la historia de cuando se compró su primera televisión tras la fama de su video con su amiga Paola Suárez.

“Me hablaron de Monterrey, de un antro de allá, y me dieron 8 mil […] De regreso fui a Tepito y me compré mi televisión, así de 30 pulgadas, iba cag… con mi tele, aparte me la dieron en 5 mil, así que me había sobrado dinero”, comentó desatando risas entre los participantes de La Casa de los Famosos .

“Cuando llegue a mi casa, mi papá va a ver que me compré por fin algo, así pensé […] Paola ya vivía sola en Ciudad de México y se compró un comedor de esos de fierrito”, aseguró con una enorme sonrisa.

Wendy y Paola lanzaron a la fama a otras de sus amigas transgénero, Kimberly Irene y Evelyn ´La Mamita Hernández´, juntas se hacen llamar “Las más robustas”.

Hace unos días, las amigas de Wendy se dieron cita en las inmediaciones de La Casa de los Famosos para mostrarle su apoyo.