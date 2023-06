Apio Quijano , integrante de Kabah y participante en el reality show, La Casa de los Famosos México, continúa creando polémica con sus singulares revelaciones.

Esta vez, el joven cantante habló de su sexualidad para dejar atrás los rumores que se han generado a lo largo de los años.

Fue mediante una “intima” conversación con la popular conductora de televisión, Raquel Bigorra, que Apio decidió abrir su corazón y reveló libremente que es bisexual.

“No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres”, confesó Quijano.

VIDEO. Apio Quijano reveló ser bisexual

Y aseguró que no le gustaría ser encasillado solo como heterosexual o gay, sino también poder abrirse a otras posibilidades tanto con hombres y con mujeres.

“También diría: ‘qué orgullo ser 100% gay porque se me hace lo más cool’, pero yo sí me he enamorado, me encantan las mujeres", dijo.

Apio Quijano mantuvo una relación con María José

En otro momento y con otros integrantes de la casa, entre los que se encontraba Sergio Mayer, Apio confesó algunas de sus conquistas.

“¿En qué momento supiste que eras bisexual?", le preguntó Sergio Mayer en medio de risas.

“De pronto tuve muchas novias, tuve sex* con muchas y yo dije, ok me gustan las mujeres”, aclaró Quijano.

En medio de la plática, también asumió haber tenido un romance con quien fue su compañera en Kabah, María José.

“Anduve con María José un buen rato y la verdad es que no la pasábamos súper padre”, dijo.

Más adelante le preguntaron que por qué confesó hasta ahora ser bisexual, a lo que Apio respondió que “la gente siempre tiene un prejuicio o connotación negativa”.