Elliot Page ha hecho varias revelaciones impactantes en su nuevo libro de memorias llamado Pageboy vinculadas a su transición de mujer a hombre en los últimos años, su autodescubrimiento y aceptación como persona transgénero.

Una de las afirmaciones que ha causado revuelo en internet, y que para muchos fue inesperada, fue su relación pasada con Olivia Thirlby, su coprotagonista en la película Juno, de 2007, donde Olivia interpretó a Leah, la mejor amiga del personaje de Juno MacGuff, interpretado por Elliot Page.

El actor, de 37 años, dijo que quedó enamorado de Olivia en cuanto la vio en el set de grabación y que tuvieron relaciones sexuales durante casi todo el tiempo de filmación.

“Me quedé desconcertado en el momento en que vi a Olivia Thirlby”, señaló Page. “Sexualmente abierta, muy alejada de donde estaba en ese momento. Pero la química era palpable, me atrajo”.

Después de encontrarse en el set de grabación , Elliot comenzó a frecuentar a Olivia hasta que ambos se hicieron cercanos y comenzaron a pasar casi todo el día juntos, dentro y fuera de cámaras.

Según recordó, Olivia fue quien le dijo primero y abiertamente que le atraía, después Page confesó los mismos sentimientos. “Me miró directamente y dijo sin rodeos: ‘Me atraes mucho’”

La pareja de actores se encontraba en un hotel, cerca de las locaciones de Juno, cuando sucedió este importante acercamiento. En ese entonces, Elliot, conocido como Ellen Page, tenía 20 años y Olivia tenía 21.

“En eso empezamos a chupar la cara. Estaba prendido”, detalló.

“Tenía un deseo que lo abarcaba todo por ella. Ella me hizo desear de una manera nueva, esperanzadora. Fue una de las primeras veces que alguien me hizo ‘Cm’, la primera vez que me abrí”.

Agregó que ocupaban cada oportunidad que tenían para tener relaciones sexuales y que gracias a esas experiencias y a Olivia, Elliot comenzó a disipar su vergüenza y a sentirse cómodo con el descubrimiento de su sexualidad.

“Su habitación de hotel, en nuestros remolques en el trabajo, una vez en una pequeña habitación privada en un restaurante… Pensamos que estábamos siendo sutiles. Tener intimidad con Olivia ayudó a disipar mi vergüenza. No vi un destello de eso en sus ojos y quería eso, dejar de sentirme miserable por lo que soy”, escribió en sus memorias.

Olivia Thirlby se declaró bisexual en 2011, en 2014 se casó con Jaques Pienaar, un trabajador de sonido, cámara electricidad de Hollywood, que ha participado en películas como Poder sin límites, Linterna Verde e Invicto.

En ese entonces, como Ellen Page, Elliot se declaró gay y en 2020 anunció su transición como hombre.

Famous A-hole at Party de Elliot Page

En el capítulo Famous A-hole at Party de Elliot Page de Pageboy, Elliot hizo otra revelación acerca de una amenaza de abuso sexual hecha por una celebirdad de la lista A de Hollywood, que describió como alguien “conocido”.

“Voy a cogerte para que te des cuenta de que no eres gay”, narró Page acerca su experiencia, sucedida en una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles con otras estrellas.

En el mismo apartado del libro, el actor y activista dijo que otra celebridad lo criticó por sus preferencias sexuales y las ignoró diciéndo: “Tú no eres gay. Eso no existe. Sólo tienes miedo de los hombres”.

Pageboy está siendo publicitado en Estados Unidos con una gira breve liderada por Elliot, que incluye entrevistas y algunas presentaciones con público.