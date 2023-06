Izzie Stevens, interpretada por Katherine Heigl , fue uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Grey’s Anatomy en sus primeras temporadas.

Después de su salida repentina del proyecto, se convirtió en una de las más despreciadas, al igual que la actriz en la vida real, esto porque la desaparición de su personaje fue repentina, dentro a partir de una giro argumental centrado en ella que hizo que los fans perdieran la empatía que le tenía.

Tras finalizar su contrato en la sexta temporada, la actriz hizo público que su salida se debía a que no estaba contenta con la dirección en la que estaban llevando el proyecto.

Casi 13 años después, Heigl habló sobre su salida de la serie y las razones que la llevaron a desaparecer. En una entrevista con la protagonista Ellen Pompeo, que fue Meredith Grey, Katherine recordó la mala experiencia que tuvo durante casi seis años, los conflictos que tenía sobre el desarrollo de su personaje, sobre las limitaciones que le ponían para actuar y sobre todo la ansiedad, el miedo y el estrés de estar trabajando en un “ambiente tóxico”.

“Fui tan ingenua. Me subí a mi tribuna y tenía algunas cosas que decir, y me sentí realmente apasionada por estas cosas. Me sentí muy fuerte. Me sentí tan fuerte que también puse un megáfono en mi tribuna”, dijo.

“Me sentí justificada por cómo me sentía al respecto y de dónde venía. Pasé la mayor parte de mi vida, creo que la mayoría de las mujeres lo hacen estando en ese modo de complacer a la gente”, agregó.

Señaló que cuando salió del proyecto no anticipó que iba a perder fans y que éstos iban a desatar una ola de reacciones negativas en su contra.

“Es realmente desconcertante cuando sientes que realmente has disgustado a todos. No era mi intención hacerlo, pero tenía algunas cosas que decir y no pensé que iba a tener una reacción tan fuerte”.

En la charla con Pompeo, hecha para la serie Actors on Actors de Variety , Katherine dijo que sintió que no le daban “el suficiente material” en la serie, incluso para ser considerada a una nominación Emmy por su personaje de reparto.

Sus supuestas quejas sobre el desarrollo de su personaje y el rechazo a participar en los premios Emmy le dieron el apodo de “difícil”.

“Estaba enraizada en algo que no podía y tal vez no siempre me duraría. Entonces comencé a ponerme muy hablador, porque tenía mucho que decir, y había ciertos límites y cosas con las que no estaba de acuerdo que se cruzaran. No sabía cómo luchar contra eso”.

Katherine recordó que le costó varios años superar su papel como Izzie Stevens y el odio que los fans le demostraron tras salir del proyecto.

“Tenía casi 20 años. Me llevó probablemente hasta mediados de los 30 volver a desconectarme de todo el ruido y decir: ‘¿Pero quién eres? ¿Eres tan mala persona? ¿Eres una desgraciada? ¿Eres poco profesional? ¿Eres difícil?’”.

Continuó explicando: “¡Porque estaba confundida! Pensé que tal vez lo era. Literalmente creí esa versión, y sentí tanta vergüenza durante tanto tiempo, y luego tuve que decir: 'Espera. ¿A quién estoy escuchando? Ni siquiera me estoy escuchando a mí mismo. Yo sé quién soy’”.

A los 40 años, Heigl comenzó a sentirse liberada del personaje por completo porque “ya no tenía que ser la ingenua joven, dulce, ingenua y agradable” que amaba la gente o que quería ser amada.