A la par que se estrene Barbie , en las salas aledañas de los cines se estará proyectando Oppenheimer, una de las películas más esperadas del año, hecha por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, Matt Damon y Robert Downey Jr.

Antes de su lanzamiento, el filme está dando de qué hablar en redes sociales, en especial por los tres actores de alto perfil que actuarán en ella y por su temática, sin dejar de lado que Nolan la produce y dirige.

Se sabe que Christopher Nolan es de los pocos cineastas completos que mayor éxito tiene; películas como Batman: el caballero de la noche; Interestelar, Dunkerque e Inception.

¿De qué tratará Oppenheimer?

La duodécima película de Nolan se centrará en la vida de J. Robert Oppenheimer. Se trata de una adaptación del libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Martin Sherwin y Kai Bird.

En la vida real, Oppenheimer fue un famoso científico que lideró el Proyecto Manhattan, su equipo desarrolló la bomba atómica que Estados Unidos detonó en la Segunda Guerra Mundial.

Después de este hecho histórico, Oppenheimer trabajó como presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, donde trabajó para frenar la carrera de armamentos nucleares en la que estaba de la entonces Unión Soviética.

En una sinopsis general, la historia cuenta la forma en que el científico creó una poderosa arma para destruir el mundo “para salvarlo después”.

“Al enterarme de esa historia, quería estar allí en esa habitación con ellos y ver cómo debió haber sido”, dijo Nolan en una entrevista dada a The Hollywood Reporter durante el adelanto lanzado en el CinemaCon de abril.

“Quería llevar al público allí. Para hacerlo, he reunido al elenco más increíble y a los mejores técnicos”.

Y agregó: “Nos guste o no, J. Robert Oppenheimer es la persona más importante que jamás haya existido. Hizo el mundo en el que vivimos, para bien o para mal. Y su historia hay que verla para creerla, y ciertamente tengo la esperanza de que el público venga a sus cines para verla en las pantallas más grandes posibles”.

Acompañado de la historia basada en hechos reales, se espera que el filme le sea fiel al estilo dramático e innovador que Nolan le suele imprimir a sus proyectos.

¿Quién actúa en Oppenheimer?

La película contará con una gran variedad de estrellas de alto perfil. El elenco tendrá nombres como Cillian Murphy (Peaky Blinders), Robert Downey Jr. , Emily Blunt, Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh y Kenneth Branagh.

Christopher Nolan trabajó en esta producción con Emma Thomas y Charles Roven y su equipo de rodaje en Nuevo México. Las grabaciones comenzaron en febrero de 2022 y finalizaron en mayo del mismo año.

¿Cuándo se estrenará Oppenheimer?

Oppenheimer llegará a los cines mundiales el 7 de julio de 2023, dos semanas antes del live-action de Barbie, pero se espera que ambas compitan por ingresos en taquilla aunque son temáticas completamente diferentes.

Según los informes, la película será proyectada en todos los formatos de gran tamaño, incluidos Imax y Dolby Cinema, para ofrecer una mejor experiencia y proyectar el drama que caracteriza a Christopher Nolan como cineasta.