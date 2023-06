En medio de los remakes por los que están apostando las productoras extranjeras durante los últimos meses, se ha anunciado que The Office tendrá una nueva versión, pero con una perspectiva más progresista y renovada.

De acuerdo con informes de Deadline , la serie de culto, protagonizada por Steve Carell y John Krasinski, tendrá una nueva versión australiana con un concepto más feminista protagonizada por la actriz Felicity Ward tomando el papel que popularizó Steve Carell en la versión estadounidense y Gervais en la versión original de Reino Unido.

El proyecto está siendo desarrollado por Prime Video Australia con Ward como la protagonista Hannah Howard, que será la versión femenina de los personajes de Michael Scott (Steve Carell) de su versión estadounidense y David Brent (Ricky Gervais) de la versión original de Reino Unido.

Felicity Ward es conocida en Australia como una de las actrices y comediantes más famosas, en especial por sus programas de stand-up y series como Spicks and Specks y The Ronnie Johns Half Hour.

La primicia que arrojó Deadline señala que Hannah Ward liderará mal la sucursal de la empresa de embalaje Finley Craddick.

Su mala administración se empeorará debido a que recibe malas noticias desde la oficina central, las cuales se refieren a que cerrarán su sucursal y enviarán a todos los empleados a trabajar desde casa.

Además de Ward actuarán otras estrellas como Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Pallavi Sharda, Susan Linh Young y Lucy Schmit.

Según un comunicado de Prime Video, el remake será una especie de tributo de las versiones más exitosas y la continuación del legado que marcó a varias generaciones que crecieron con estas historias de falso documental.

“Estamos encantados de traer una de las mayores franquicias de comedia jamás creadas a los clientes de Prime Video en Australia y en todo el mundo”, dijo Sarah Christie, Ejecutiva Senior de Desarrollo de Prime.

Y agregó: “Es un honor continuar con el legado de comedia internacional de The Office a nivel local mientras se presentan nuevos personajes australianos por excelencia. No podemos esperar a que el público conozca a Hannah Howard, la primera jefa que el formato de The Office ha explorado”.

Como dato, la nueva versión australiana será la decimotercera en toda la historia del concepto de The Office, aunque las más populares son las protagonizadas por Steve Carell en Estados Unidos y la versión de Ricky Gervais de Reino Unido, la cual fue la primera en 2001.

Otras versiones existen en Francia, Canadá, Chile, Polonia e incluso Israel y Medio Oriente.

Cuando se lanzaron los primeros informes del remake australiano, el creador original, Gervais, dijo: Estoy muy emocionado de que Australia rehaga mi pequeño programa de principios de siglo. La política de la oficina ha cambiado un poco en 20 años, así que no puedo esperar a ver cómo navegan en un David Brent moderno”.