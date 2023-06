Por décadas, Morgan Freeman ha sido uno de los actores más queridos y seguidos de Hollywood a nivel mundial.

Su talento y carisma también lo han convertido en uno de los más solicitados y en toda una leyenda que ha marcado generaciones de espectadores gracias a sus icónicas películas como Seven, Todopoderoso y Besos que matan.

Fuera de la cámara, Morgan es también un reconocido locutor, actor de doblaje y narrador de documentales como Great Escapes with Morgan Freeman.

Su primera actuación fue un castigo

A los 12 años, Morgan Freeman fue obligado a actuar en una competencia de teatro escolar como castigo después de que él tiró a una compañera de clase, de la cual estaba enamorado. Freeman dice que gracias a este castigo comenzó un amor interminable por la actuación.

Su primera narración conocida fue The Shawshank Redemption

En esta película Freeman no actúa, pero logró su papel principal a través de su voz. Se dice que el director contrató a Morgan por su talento y tono de voz calmada y autoritaria, que iba de acuerdo con el personaje principal que Stephen King describió en la novela original.

Desde que narró la cinta, en 1994, Morgan ha trabajado con un sinfín de proyectos narrativos hasta la fecha como March of the Penguins y War of the Worlds.

Si no fuera actor, sería apicultor de tiempo completo

El actor desarrolló talento y experiencia como apicultor desde 2014, cuando quiso apoyar la protección de las abejas, abriendo su propio rancho en Mississippi, donde actualmente hay todo un santuario dedicado a estos insectos obreros, a su conservación, y trabajo. Se cree que tiene más de 2 millones de ejemplares.

A diferencia de otros ranchos de abejas, el de Morgan no tiene la intención de explotarlas con su miel.

Estuvo en la Fuerza Aérea de EU

En lugar de aprovechar una beca en la Universidad Estatal de Jackson, Mississippi, Morgan Freeman se enlistó en la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos como mecánico, a su puesto técnicamente se le llamó reparador de radar de seguimiento automático . Su perfil de trabajo está disponible en el sitio oficial de la Oficina de Defensa de Estados Unidos como un veterano militar.

Tiene parálisis en la mano izquierda

Desde 2008, Morgan tiene los dedos de la mano izquierda paralizados. En ese entonces sufrió una fractura en el brazo izquierdo durante un grave accidente automovilístico que le afectó en el movimiento e incluso sensibilidad de los dedos.

Actualmente debe usar un guante de compresión para evitar que la sangre se le acumule en la mano.

Fue acusado por acoso sexual

En 2018, CNN lanzó una investigación sobre varias acusaciones contra el actor acerca de las mujeres y las veces que las acosó y tuvo comportamientos indebidos con ellas.

Algunas de las supuestas víctimas afirmaron que Freeman les intentó levantar la falda, les preguntó sobre su ropa interior, las acosaba y las observaba maliciosamente.

Al menos 16 personas hablaron con el medio de comunicación y dijeron que sus agresiones ocurrieron en los sets de grabación en 2012 y 2015.