Keanu Reeves no sólo es una superestrella del cine, sino un reconocido y querido músico que fundó su propia banda de rock llamada Dogstar a inicios de los 90 junto a dos amigos más, Robert Mailhouse y Bret Domrose.

En los últimos 20 años Keanu estuvo ocupado con su vida en Hollywood y múltiples películas, pero este año decidió hacer un espacio en su agenda para volver a los escenarios con su banda y lanzar nueva música.

Recientemente Dogstar se reunió en el festival de música BottleRock de Napa Valley 2023 por primera vez desde que se separó en 2002; cantaron sus éxitos clásicos y sorprendieron a la audiencia con nuevo material.

Según los informes, la estrella de John Wick y sus compañeros agendarán más conciertos para los próximos meses marcando su regreso de forma oficial a los escenarios, también lanzarán un nuevo álbum y ya tienen pensado grabar un primer video musical de promoción.

A finales del año pasado, la banda adelantó que este 2023 habría sorpresas para sus fanáticos con nueva música, incluso lanzaron algunas fotografías de su trabajo en el estudio de grabación y sesiones fotográficas para el nuevo álbum.

Dogstar se formó en los 90 gracias a un encuentro casual entre Keanu Reeves y Mailhouse; después de verse en uns supermercado, comenzaron reunirse para tocar música, después invitaron a su amigo Gregg Miller como guitarrista y vocalista y posteriormente se unió Bret Domrose; en 1995 Gregg salió de la banda.

Tuvieron un éxito moderado a pesar de la fama de Keanu Reeves; el trío se separó en 2002 tras un show en Japón.

Keanu Reeves actor y músico al mismo tiempo

Keanu Reeves asumirá su rol como bajista durante los próximos compromisos de Dogstar, compaginando su carrera como actor y los proyectos que pronto estrenará como Outcome junto a Jonah Hill y un comedia todavía sin nombre, dirigida por Azis Ansari.

También actuará en la quinta entrega de John Wick, la cual fue confirmada hace unos días. The Hollywood Reporter lanzó la primicia de que la película estaba en desarrollo con el grupo Lionsgate junto a un spinoff llamado Ballerina y una serie televisiva llamada The Continental, todo dentro del universo protagonizado por Keanu Reeves como John Wick.

La cuarta entrega de la saga, titulada John Wick: Chapter 4, significó un gran éxito en taquilla desde que se estrenó en marzo pasado, con ganancias de más de $363 millones de dólares en todo el mundo.

Una vez que se superó las expectativas, los creadores de la franquicia pusieron la posibilidad de la quinta parte sobre la mesa. “Es muy halagador para ellos regresar, ya sabes, decir: ‘Queremos más’ y no sólo es un robo de efectivo. Es legítimo que la audiencia quiera más”, dijo el director Chad Stahelski en una entrevista con Behind The Screen de The Hollywood Reporter.