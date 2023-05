Tina Turner fue una de las grandes estrellas del rock n’ roll en inglés durante décadas, desde que ganó popularidad por estar en la banda Ike and Tina Turner Revue en los 70.

Después de esto, desencadenó una ola de éxitos que la colocó, además, como una de las cantantes mejor pagadas de su tiempo a nivel mundial cuando estaba rondando los 40 años, justo en la edad en que muchos artistas van cuesta abajo.

Tina Turner y su fracaso después de Ike Turner

Tina Turner fue descubierta por Ike, quien se convirtió en el propulsor de su carrera, pero también su esposo golpeador.

Luego de una pelea en la que él la golpeó en Dallas, mientras estaban en una gira, Tina solicitó el divorcio en 1978 por diferencias irreparables.

Tras su separación, la carrera de Tina cayó en picada, lanzando música en solitario, pero fracasando. Su redención llegó en los 80 cuando su manager la impulsó en la industria y le ayudó a lanzar éxitos como What's Love Got To Do With It y Private Dancer. En estos años, Turner tenía casi 40 años.

¿Cuánto dinero tenía Tina Turner?

Tina Turner se convirtió en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos después de Private Dancer, con más de 200 millones de álbumes vendidos hasta el momento de su muerte, en todo el mundo.

Aunado a esto, la cantante era una de las propietarias de más premios Grammy en toda la historia con 12 premios, incluidos tres Grammy Hall of Fame y un Grammy Lifetime Achievement.

Para el momento de su retiro, en 2021, ya era nombrada como la Reina del Rock n’ Roll.

Se estima que durante su carrera acumuló un patrimonio neto de $250 millones de dólares sólo por la música, según estima Celebrity Net Worth , aunque también tuvo ingresos como actriz en cintas como Tommy, Mad Max Beyond Thunderdome y Last Action Hero.

En 2021 negoció la venta de su imagen y derechos de autor por al menos $50 millones.

Con lo que ganó en esta venta y su imperio construido en casi 40 años, Tina Turner compró una mansión millonaria con su esposo Erwin Bach en Suiza, donde murió el 24 de mayo de 2023.

Tina Turner vivió en Suiza desde los 90

Después de haber conocido al amor de su vida, el ejecutivo musical Erwin Bach en los años 80, Tina se mudó a Suiza en la década de los 90, donde instaló su vida personal y profesional. Se hizo ciudadana suiza en 2013 después de una serie de trámites y pruebas.

Veinte años después de su mudanza y de rentar casas en el país europeo, ya que no se le permitía comprar propiedades por no ser nativa, adquirió una mansión de $76 millones de dólares a la orilla del lago de Zúrich, Suiza. Vivió con Bach en esta casa durante más de dos años antes de morir a los 83 años.