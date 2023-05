Su avistamiento juntos en la Fórmula 1 de Miami levantó rumores sobre una supuesta y nueva relación entre Shakira y Tom Cruise, pero, según los informes, ella no quiere nada con el actor de Top Gun.

De acuerdo con una fuente que habló con la revista Heat, Shakira le ha estado rogando a Tom Cruise que deje de buscarla, ya que no está interesada en encontrar el amor en este momento.

El insider dijo que Tom había sentido una fuerte conexión con la colombiana cuando se encontró con ella en el Gran Premio de Miami, incluso le presumió a sus amigos más cercanos su supuesto enamoramiento. Agregó que Cruise había actuado de manera similar a cuando conoció a su exesposa Katie Holmes en 2005.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”.

Y agregó: “Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. Ella tiene mucho en su plato y está enfocada en sus hijos y su carrera por ahora”.

Shakira le pone un alto a Tom Cruise para que “la deje en paz”; no quiere salir con él. Foto: AFP

Después de pasar el día con Shakira en la F1, Tom Cruise le envió flores, pero ella sólo las aceptó por amabilidad.

Al parecer los rumores sobre su supuesto romance le habían parecido graciosos a la cantante, pero su forma de pensar cambió cuando él comenzó a buscarla con más frecuencia y cuando una fuente le aseguró a Page Six que Tom “extremadamente interesado en perseguirla” ahora que había dejado su vida con Gerard Piqué en el pasado.

Otra fuente le aseguró al medio estadounidense que Shakira, de 46 años, y la estrella de Misión Imposible, de 60, ya tenían historia como conocidos, aunque nunca habían sido amigos tan cercanos ni habían convivido como lo hicieron en la F1.

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo”.

Después de encontrarse con Tom Cruise, la cantante y filántropa fue vista encontrándose con Lewis Hamilton , piloto de Mercedes Benz, mientras iniciaban un viaje en barco frente a las costas de Miami.

Los rumores sobre una nueva relación entre ambos también comenzaron a invadir las redes sociales, pero al parecer también está descartado su romance.