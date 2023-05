Eva Longoria es una de las invitadas recurrentes del Festival de Cine de Cannes, que se celebra en la Costa Azul de Francia, y una de las más glamurosas que suelen desfilar por las alfombras rojas.

En esta edición, Eva desfiló por la alfombra de la fiesta organizada por Magnum VIP Pleasure Is Always On, acompañada de otras estrellas como Stella Maxwell e Irina Shayk.

La actriz fue fotografiada ataviada con un elegante atuendo slip color champagne, diseñado por Naeem Khan a la medida y gusto de Eva, con zapatillas del mismo tono y joyería brillante.

El atuendo constó de un maxivestido de falda recta, escote circular con suelo halter y espalda descubierta. La tela estuvo decorada con cristales brillantes. Agregó pendientes largos y llamativos anillos.

Mantuvo una apariencia glamurosa con maquillaje que le dio efecto de porcelana a la piel, párpados ligeramente ahumados con un fino cat eye, labial nude y blush bronceado.

En tanto, su cabellera color chocolate se lució peinada en una cola de caballo alta, con puntas lacias y un raya en el frente.

A través de redes sociales, la celebridad de 48 años, compartió algunos detalles de su asistencia a la fiesta y un mensaje agradeciendo a los organizadores por la invitación llena de estrellas mundiales.

Ella escribió en Instagram: “¡Hola Cannes! Qué manera de empezar uno de mis momentos favoritos del año. ¡Gracias por tenerme de vuelta en la playa @magnum de este año. ¡Una noche tan divertida!”.

Antes de llegar a la fiesta, Eva fue vista destilando belleza y glamour en el Hotel Martínez, donde también se hospedan estrellas como Irina Shayk. Los administradores y empleados del lugar la recibieron con un ramo de flores.

Después de la fiesta fue vista saliendo del hotel ataviada con un diseño ready to wear de Elie Saab, compuesto por una maxifalda blanca abierta por el frente y una camisa con escote en V y solapas.

Eva Longoria pronto estrenará Flamin’ Hot, que ha sido su debut como directora. A inicios de año presentó el proyecto en el Festival South By Southwest en Austin, lo que permitió a la crítica especializada generar reseñas y darle calificaciones en plataformas como Rotten Tomatoes , donde ahora tiene un 70 por ciento de aceptación.

Según los informes, la primicia de la película se centrará en la historia real de Richard Montanez, quien fue conserje en la fábrica Frito-Lay en 1976 y posterior creador de los populares chetos Flaming’ Hot.

En una entrevista con Vogue México, la actriz de Esposas Desesperadas dijo que consideró la película de Flamin’ Hot como una forma de conectarse con sus orígenes mexicanos.

El filme será estrenado para el público en general el 9 de junio a través de Hulu en Estados Unidos y Disney+ en Latinoamérica y Europa.