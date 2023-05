Después de conquistar el Festival de Cine de Cannes y de presentar a su nuevo novio, Romain Chacras, Dua Lipa encabezó el reciente desfile de modas de Versace.

También celebrado al sur de Francia, el desfile presentó la nueva colección La Vacanza, diseñada por Donatella Versace y Dua Lipa.

En el show, la cantante de New Rules vistió un diseño elegante que se muestra en la campaña publicitaria previamente lanzada. Se trató de un maxivestido negro, con falda de tubo de cintura alta y una abertura en la parte trasera y un top con atrevidos recortes sobre el escote y el torso.

El top presentó tirantes cruzados acomodados al estilo halter y espalda descubierta con más recortes cuadrados.

Sumó zapatillas de tacón con cordones cruzados, similares a los cordones que tiene el vestido en el torso.

Dua Lipa caminó sobre la pasarela junto a Donatella Versace saludando y agradeciendo a los asistentes que podían adquirir la colección La Vacanza con la modalidad see now, buy now.

Anteriormente modeló un vestido similar en el desfile de Versace celebrado en Los Ángeles.

En su cuenta de Instagram, Dua compartió algunas fotografías de la sesión que rodó para promover la colección.

Entre las prendas modeladas, destacó un conjunto negro con lunares blancos, compuesto por un top abierto sobre el pecho, una falda de cintura baja y un bikini thong asomándose sobre el vientre.

Otro outfit fue un traje de baño estilo monokini de escote en V y espalda descubierta, sandalias a juego y una tote bag con el logo de Versace impreso; estas prendas y accesorios también se lucieron con una estética de lunares y fondo negro.

La cantante, de 27 años, canalizó a Barbie con un vestido slip de corte sirena y escote en V, estampado con múltiples figuras asimétricas de colores brillantes; combinó el look con joyería multicolor de un sinfín de figuras, incluidas cadenas de oro, mariposas y moños.

La celebridad británica lució su cabellera oscura peinada comuna cola de caballo alta, muy al estilo de los 70, y románticas ondas, mientras que su rostro se mostró maquillado con una capa de base que le dio el aspecto de piel de porcelana, blush color rosado, sombras ahumadas en los párpados y labial marrón claro.

Dua Lipa debuta con su nuevo novio en Cannes

La Barbie sirena de la vida real pronto estrenará la película de Barbie junto a Margot Robbie y Ryan Gosling este verano; viajó a Cannes para la proyección adelantada de Omar La Fraise con su novio, de 41 años, Roman Gavras.

El paso por la alfombra roja de la pareja significó su debut oficial como novios. Una fuente le dijo a The Sun que han salido por varios meses en secreto: “Dua y Romain se han estado conociendo en silencio durante varios meses. Han estado disfrutando pasar tiempo juntos. La pareja conoció los círculos cercanos del otro durante el periodo festivo y tienen mucho en común”.

“Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria. Ella siente que Romain la entiende totalmente. Ambas son personas realmente creativas”, agregó el insider.

Romain salió anteriormente con Rita Ora, mientras Dua fue novia de Anwar Hadid, el hermano de Bella y Gigi Hadid.