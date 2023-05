Lily-Rose Depp conquistó corazones durante su asistencia al after party del estreno de The Idol en el Festival de Cine de Cannes, una serie de HBO que ha creado gran polémica por su temática y escenas elevadas de tono y en la que actúa junto a The Weeknd y Jennie de Blackpink.

La hija de Johnny Depp fue fotografiada desfilando por la alfombra roja de la fiesta ataviada en un elegante y juvenil look, compuesto por un minivestido de lentejuelas plateadas, con scote recto, tirantes negros y dobladillo de finos brillantes.

Sumó medias ahumadas de estilo minimalista y tacones de tacón de aguja negros y fina joyería plateada con diamantes.

Destacó su belleza con maquillaje claro, labial nude, blush ligeramente bronceado y párpados ahumados; su cabello rubio se mostró peinado en un moño desigual, con mechones ondulados en los costados del rostro.

Lily-Rose Depp conquista Cannes con minivestido de lentejuelas en medio de polémica por ‘The Idol’. Foto: AP

Más temprano, durante el estreno de la serie, Lily-Rose Depp desfiló junto a su coprotagonista Abel Tesfaye, antes The Weeknd, ataviada con un look exclusivo de Chanel, compuesto por un minivestido de lentejuelas, medias oscuras y zapatillas de tacón de aguja.

El diseño prêt-à-porter de otoño de 1994 contó con un estilo strapless, con escote record, lentejuelas negras hilvanadas a mano y una rosa azul en el escote.

La joven actriz es embajadora de Chanel desde 2015, por lo que no es raro verla vistiendo un sinfín de diseños modernos y vintage en cada evento que se presenta.

Durante toda su estancia en Cannes y asistencia a eventos de The Idol, como el photocall, la celebridad , de 23 años, modeló varios diseños de Chanel, incluido otro minivestido negro de silueta ajustada, falda de tablones y tela tweed.

La polémica que The Idol desató en su estreno

Lily-Rose asistió a Cannes para estrenar su nueva serie en colaboración con HBO Max, Abel y el cineasta Sam Levinson, así como Kim Jennie de Blackpink.

Según la sinopsis, Depp interpreta a una aspirante a estrella pop que recibe ayuda del líder de culto y gurú de autoayuda Tedros, interpretado por Abel, después de sufrir una crisis nerviosa. Tanto el gurú como la estrella pop inician una relación complicada e intensa.

The Rolling Stone reportó poco antes del Festival de Cannes que la serie contiene escenas fuertes para adultos, denominando su contenido como "pornografía de tortura".

Por su parte, una vez que se estrenaron los dos primeros episodios en el festival, comenzaron a surgir críticas mixtas sobre la temática y su intensidad, así como la forma en que Levinson manejó los desnudos de Depp.

Variety dijo que la serie toca temas “sórdidos” como “fotos pornográficas de venganza con fluidos corporales en la cara de Depp, masturbación con cubos de hielo, estafadores propietarios de clubes nocturnos y viles aduladores de Hollywood”.

Los primeros episodios proyectados fueron ovacionados durante cinco minutos en el festival. Oficialmente, The Idol será lanzada el 4 de junio a través de HBO Max, que se está convirtiendo en Max.