Irina Shayk es una de las supermodelos invitadas al Festival de Cine de Cannes en su edición 2023 y a sus fiestas relacionadas.

Si bien tanto modelos, como actores, directores y más asistentes, deben seguir cierto código de vestimenta, centrado en la elegancia y glamour, Irina decidió desafiar las reglas y desfilar por las alfombras rojas ataviada con escasas prendas que apenas la cubren.

Recientemente fue captada saliendo del Hotel Matínez donde se hospeda, ataviada con un revelador vestido midi de malla negra, completamente transparente, combinado con un conjunto de lencería negro hecho con malla.

Su atuendo completo constó del vestido con tirantes de espagueti, guantes extra largos de tul, medias hasta las rodillas, un conjunto de lencería Gucci con sostén de triángulos y bikini thong, así como un par de sandalias con plataforma y un enorme collar de diamantes.

Sumó un par de anillos de diamantes, pequeños pendientes a juego y gafas solares de cat eye.

Lució su belleza con el cabello peinado en ligeras ondas con raya en medio y maquillaje en tonos dramáticos, incluido labial rojo encendido y rubor bronceado sobre los pómulos y cejas remarcadas.

Irina modeló el escaso look como si se encontrara en medio de un desfile de Victoria’s Secret , con las cámaras sobre ella y robando suspiros de los huéspedes que la vieron salir del lugar.

Antes de esta aparición, Irina Shayk desfiló por la alfombra roja de la proyección de Firebrand. Su paso frente a las cámaras también dio de qué hablar por hacer la diferencia con su propio estilo y gusto por la moda, ataviada con un conjunto de Mowalola, compuesto por una maxifalda de corte sirena, confeccionada con látex negro y rojo, aspi como con un top de tiras cruzadas por el frente.

La supermodelo rusa llegó al festival de la Costa Azul rompiendo todas las reglas, haciendo su propia declaración de moda y consolidándose como ícono de la industria, sin importarle los comentarios y la división de opiniones acerca de los outfits de diseñador que ha usado y si son correctos para un evento de tal magnitud, donde la elegancia y discreción es esencial.

Irina Shayk desafía el ‘dress code’ de Cannes con revelador vestido de tul y lencería traslúcida. Foto: AP

Del “Nunca va a ser modelo” a ser una de las top models más exitosas e icónicas

Su viaje al Festival de Cine de Cannes sucede después de haber tenido una charla con la revista Harper’s Bazaar en la que reveló que en su juventud le advirtieron que nunca triunfaría como modelo debido a que “no era flaca” y “era demasiado sexy”.

“Realmente nunca me preocupé por las opiniones de las personas, incluso al principio de mi carrera como modelo, cuando decía: ‘Oh, Dios mío, ella realmente no parece una modelo. No es flaca, es demasiado sexy, nunca va a ser modelo”, dijo.

Casi dos décadas después, Irina desfila por Cannes como una de las supermodelos más famosas y exitosas del mundo, con acuerdos millonarios con marcas como Burberry, Fendi, Versace, Marc Jacobs y Schiaparelli, por mencionar algunas marcas de lujo.