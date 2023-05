Candice Swanepoel , supermodelo de Victoria’s Secret, presumió su figura esbelta e irreal en un sexy atuendo de playa durante una sesión fotográfica hecha para promover su marca Tropic Of C.

A través de sus redes sociales, la celebridad, de 34 años, compartió tomas profesionales de la sesión, en la que modeló un conjunto playero de dos piezas, que ayudó a destacar su figura de impacto.

Lució un un conjunto beige con estampado de piel de tigre, compuesto por un sostén de triángulo con espalda descubierta y finos tirantes halter y un bikini de corte bajo, con cordones atados en los costados.

Al atuendo sumó una camisa de mezclilla desabotonada, que combinó con sus sandalias de cordones sobre los tobillos y tacón de aguja

Las prendas ayudaron a enmarcar su figura irreal, sus piernas kilométricas y abdomen marcado.

“Saca la tigresa que hay en ti. @tropicofc #tigresa”, escribió en el pie de foto.

En publicaciones previas modeló un conjunto naranja con bikini y sostén de diseño cruzado sobre el escote; combinó las diminutas prendas con un pantalón verde de estilo combate.

Asimismo, modeló un vestido de malla transparente que usó al estilo braless, sólo con un bikini thong de fondo.

Las recientes prendas pertenecen a la última colección de primavera diseñada, modelada y lanzada en línea por la supermodelo sudafricana.

Candice ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C fue creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

¿Candice Swanepoel sale con Harry Styles?

Sus recientes actualizaciones en redes sociales suceden después de que se diera a conocer que podría estar involucrada amorosamente con Harry Styles, de 29 años.

De acuerdo con el The Sun, el par de celebridades ha estado en contacto en los últimos meses, después de que él terminara su relación a largo plazo con Olivia Wilde y se besara en público con Emily Ratajkowski.

Una fuente le dijo al medio: “Harry es una de las superestrellas musicales más grandes del mundo, por lo que no es sorprendente que las supermodelos estén haciendo fila para salir con él. Candice es uno de los ángeles más exitosos de Victoria’s Secret y Harry sería un hombre afortunado si lograrla cortejarla”.

Harry Styles y Candice Swanepoel se conocieron en Shanghái en 2017, cuando él fue el acto principal del desfile de Victoria’s Secret.

Desde entonces han estado en contacto como buenos amigos, pero no han salido formalmente, ya que ella estaba en una relación con el padre de sus hijos Hermann Nicoli hasta 2018 y posteriormente fue relacionada con el modelo Andrés Velencoso, mientras que él salió con Kendall Jenner, Camila Rowe, Olivia Wilde y recientemente con Ratajkowski.