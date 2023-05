Emily Ratajkowski ha explotado su imagen un sinfín de veces para promocionar el lanzamiento de su línea de trajes de baño Inmorata, y recientemente lo volvió a hacer para promover una colaboración con Mirror Palais.

Esta ocasión, la top model posó para las cámaras apenas cubierta con conjunto playero, armado con un bikini de tiro alto y un sostén de cuello halter mientras rodaba una campaña publicitaria a la orilla del mar junto a otra modelo.

En conjunto constó de un sostén con pequeños triángulos sobre el pecho y un bikini de pierna alta; ambas prendas con estampados verdes, azules y amarillos.

Los detalles de la campaña publicitaria fueron compartidos en la cuenta de Instagram de Inamorata y de Mirror Palais.

Para la reciente sesión, llevada a cabo en Brasil, Emrata mostró su figura atlética mientras se divertía corriendo a la orilla del mar junto a su acompañante, quien también modeló un pequeño atuendo.

Lució una alborotada melena lacia sobre sus hombros, mientras su rostro se vio definido por glamoroso maquillaje en tonos bronceados, ligeras sombras en los ojos y fino cat eye, blush marrón sobre los pómulos y labial nude.

La celebridad de orígenes británicos hizo alarde de sus abs de acero, tonificado derrière y kilométricas piernas con las pequeñas prendas que cubrieron lo necesario.

En una publicación previa, etiquetada en Río de Janeiro, Emily posó con Marcelo Gaia, el diseñador y fundador de la marca de moda. El diseño que modeló Emrata pertenece a la colección que ambos lanzaron para primavera-verano 2023 totalmente inspirada en la cultura y vida de Brasil.

Esperando por “la chica adecuada”

En octubre pasado, Emily Ratajkowski se declaró bisexual, meses después de haberse divorciado de Sebastian Bear-McClard y poco antes de comenzar a salir con famosas celebridades como Pete Davidson, Eric Andre y Harry Styles.

En una entrevista que le dio a HommeGirls , la musa de Versace dijo que estaba abierta a salir con mujeres y que le “encantaría” encontrar a la “chica adecuada”.

"Siempre he sido alguien que se siente más atraído por la vibración que por los detalles físicos, por lo que a veces me golpea al azar y digo: '¡Vaya, me atrae esta persona!'”.

Agregó que estaba cómoda con su libertad y disfrutando de aventuras y romances pasajeros, sin establecer algún tipo de formalidad o de relación a largo plazo.

En cuanto al beso que se dio con Harry Styles y que se hizo viral en redes sociales en cuestión de minutos, Emily dijo que fue inesperado y que, de hecho, el viaje que hizo a Tokio, donde ambos se encontraron, fue impulsivo y una decisión que tomó de último minuto junto a sus mejores amigos.