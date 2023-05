Elizabeth Hurley sabe cómo lucir un bikini. La estrella británica deslumbró al posar en Instagram con el bikini más espectacular de su colección para esta temporada.

La actriz presumió su figura curvilínea ataviada con un bikini blanco de tela satinada unido por cadenas que le dieron un toque femenino y glamuroso. Dejó a la vista su abdomen plano y piernas torneadas.

Hurley, de 57 años, llevó lentes de sol pertenecientes a la colección de Elton John y un pareo con estampado de flores y plumas de pavorreal que le dieron un guiño a la primavera.

“Gracias Elton John por mis fabulosas @eltonjohneyewear”, escribió refiriéndose a las gafas que llevaba puestas y sumó más de 154 mil Me Gusta y decenas de comentarios que alabaron su belleza.

Elizabeth Hurley es una de las mujeres más bellas del espectáculo. Tiene 57 años y deslumbra con cada publicación que hace en redes sociales.

Parece que el tiempo no pasa por Elizabeth Hurley. Podría pensarse que pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.

La actriz ama modelar sus propias colecciones de trajes de baño. Asegura que lo más importante al lucir un bikini es la confianza y ella se siente cómoda y segura.

“Puede que haya un momento en el que no quiera modelar trajes de baño y pasar a caftanes voluminosos, pero actualmente lo disfruto”, dice.

Su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.