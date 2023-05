No todas las aventuras en Hollywood que Martha Higareda ha contado últimamente son mentiras, como lo han criticado los fans, y es que la actriz tiene cierta trayectoria en la industria a lado de grandes estrellas.

Puede que no sean Ryan Gosling, pero la mexicana actuó realmente junto a Keanu Reeves y Chris Evans en la famosa película de 2008 Street Kings o Reyes de las Calles, un filme de suspenso y acción dirigido por David Ayer.

En el programa De todo un mucho con Yordi Rosado, Martha contó su experiencia de trabajar con el actor más querido de Hollywood y con el “Trasero de América”, Chris Evans en esta producción hace algunos años.

Dijo que durante el rodaje de una escena con Keanu Reeves y otros actores como Forest Whitake, Evans y Hugh Laurie, ella vivió un momento bochornoso debido a un moco.

La escena trataba de salir de la piscina “sensualmente”, recibir un beso de Keanu, caminar cubierta con una toalla hacia Evans, Lauire y Whitaker y sentarse a platicar.

Martha Higareda recordó que en una primera escena se le salió un moco sin que se diera cuenta y que los actores señalaron su pequeño accidente nasal.

“Yo seguí caminando y se acercó Keanu Reeves a darme una toalla. En lugar de dármela me cubrió con ella y me dio un beso en la frente, y yo así de… '¿por qué todo mundo está haciendo todo mal?'", dijo.

“Entonces, a mí me valió y seguí paseándome con el bikini. Me acerco a la mesa donde está el Capitán América, Dr. House (Laurie) y todo el mundo. Y todos con una cara de shock. Entonces yo ya no pude más y les dije 'oigan, ¿me pueden decir qué está pasando? Y todos me dijeron al mismo tiempo ‘tienes un moco’”.

Martha dijo que fue el peor oso de su carrera porque no se trataba de un pequeño moco, sino “de esos que te lo quitas y lo sacudes con el dedo”.

“Es súper amable”

En la misma entrevista, Martha Higareda alabó la personalidad de Keanu Reeves y su forma de trabajar con su equipo de grabación.

“Es súper amable, le gusta convivir con la gente, es súper dedicado con todo el crew y con todo el mundo”, dijo y lo comparó con Chris Evans que “es más serio” y reservado para hablar con personas que no conoce. Además dijo que no era tan guapo como se veía en el cine.