Matthew Perry está arrepentido de los comentarios que hizo acerca de Keanu Reeves en su libro de memorias Friends, Love and the Big Terrible Thing, que lanzó el año pasado exponiendo su lucha contra las drogas y excesos en Hollywood.

Su arrepentimiento lo llevó a afirmar que omitirá dichos comentarios en las próximas ediciones del libro.

La estrella de Friends dijo en el Festival de Libros de Los Angeles Times que “cualquier visión futura del libro no tendrá su nombre”.

Asimismo, se disculpó por comparar la muerte de sus amigos River Phoenix y Chris Farley con la existencia de Keanu Reeves. “Dije una estupidez, fue algo malo”, dijo.

¿Qué dijo Matthew Perry contra Keanu Reeves?

En las memorias Friends, Love and the Big Terrible Thing, Matthew Perry habló sobre la muerte de su amigo River por sobredosis de opioides, a los 23 años y mencionó a la estrella de Matrix cuestionando su existencia.

“River era un hombre hermoso por dentro y por fuera; resultó ser demasiado hermoso para este mundo. Siempre me parece que son los chicos realmente talentosos los que caen. ¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?”.

También lo mencionó tras enterarse de la muerte de su otro amigo Chris Farley en 1997, a causa de una sobredosis de cocaína y morfina. Según escribió Perry: “Hice un agujero en la pared del camerino de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros”.

Después de sus desafortunados comentarios en el libro, Perry tuvo que disculparse con Reeves y con los mismos fans que lo criticaron por hablar del actor, que es uno de los más queridos en todo el mundo y solicitado en Hollywood .

En un comunicado Perry señaló: “De hecho, soy un gran admirador de Keanu. Elegí un nombre al azar, mi error. Me disculpo. Debí haber usado mi propio nombre en su lugar”.

En la misma Feria del Libro de Los Angeles Times, Perry dijo que tomó la decisión de omitir las menciones contra Keanu porque es su vecino y que por la misma razón eligió el nombre para mencionarlo en sus comentarios.

“Saqué su nombre porque vivo en la misma calle”, dijo y agregó que no ha tenido la oportunidad de disculparse con la estrella de John Wick por los comentarios de forma personal, pero que lo haría si se lo encuentra. “Si me encuentro con el tipo, me disculparé, fue una estupidez”.

¿Matthew Perry y Reanu Reeves son amigos? ¿Trabajaron juntos?

Keanu Reeves era uno de los mejores amigos de toda la vida de River Phoenix; él fue el vínculo que unió a los actores; Perry trabajó con Phoenix en A Night in the Life of Jimmy Reardon y a partir de ese trabajo, se hizo amigo cercano de River y conoció a Reeves.

Si bien River los unía, Keanu y Matthew nunca han sido amigos y a nivel profesional nunca se han cruzado en ningún proyecto, y al parecer no se han encontrado en ningún set de grabación ni por accidente.

Su vínculo en común se terminó cuando River falleció en 1993 en West Hollywood.