La modelo Dita Von Teese no deja de sorprender en su cuenta de Instagram. Para promocionar su nuevo show de striptease en Las Vegas, la estrella deslumbró a sus seguidores con una fotografía.

La también actriz presumió la espectacular figura que posee a los 51 años ataviada con un brillante bikini joya, compuesto por decenas de cristales.

Usó guantes transparentes a juego y un enorme tocado de burlesque. Presumió la belleza de su rostro con un maquillaje donde el protagonista fue el labial rojo.

Dita se presentará en el Jubilee Theatre de Horseshoe Las Vegas en fechas seleccionadas que van desde el 26 de octubre de 2023 hasta el 27 de abril de 2024.

Con sus vestuarios, Dita Von Teese busca honrar a Bettie Page, nombrada la Reina de las Pin Ups.

“Siento que he visto todos los espectáculos de coristas que existen, pero no a esta escala en ninguna parte. El vestuario es una locura. La cantidad de plumas en este espectáculo costó alrededor de un millón de dólares en 1981, sólo las plumas, no los disfraces, las plumas”, dijo la bailarina a la revista People.

“Lo que estoy tratando de hacer es fusionar mi gira y reunir la crème de la crème del mundo del burlesque y la danza en un solo espectáculo. Simplemente estoy trayendo todas mis obsesiones y fantasías personales y lo que amo del burlesque fusionándolo con un pequeño guiño hacia Jubilee”, añadió.

Dita Von Teese dice que Las Vegas debe seguir siendo el lugar que impulse el arte burlesque y el trabajo de las coristas.

Uno de sus atuendos más aplaudidos fue un conjunto rosa repleto de aplicaciones brillantes. Usó un sombrero y guantes a juego para posar sobre un toro mecánico. Su video promocional sumó más de 51,000 reacciones.

Las fechas del show de Dita Von Teese son:

Octubre 26, 27, 28

Noviembre 2, 3, 4

Noviembre 9, 10, 11

Noviembre 24, 25, 26

Diciembre 7, 8, 9

Diciembre 14, 15, 16,

Diciembre 28, 29, 30

Diciembre 31

Febrero 15, 16, 17

Febrero 22, 23, 24,

Febrero 29, Marzo 1, 2

Marzo 7, 8, 9,

Marzo 14, 15, 16

Marzo 28, 29, 30,

Abril 4, 5, 6

Abril 11, 12, 13,

Abril 18, 19, 20

Abril 25, 26, 27