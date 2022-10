Divorcio millonario; Tom Brady y Gisele Bündchen estarían preparando su separación

Se veía venir. Después de rumores sobre problemas de pareja, Gisele Bündchen y Tom Brady preparan su divorcio con sus abogados.

De acuerdo con informes “oficiales” de fuentes cercanas a la pareja que le dieron en entrevista con Page Six, las celebridades están preparando su divorcio, probablemente millonario.

Después de las peleas que tuvieron por el rumbo que tomaría su matrimonio, las decisiones de Brady sobre su carrera en la NFL y los deseos de Gisele de reavivar su carrera como supermodelo, el divorcio parecía una opción y ahora se sugiere que es un hecho.

Ambos habían estado viviendo en casas separadas en las últimas semanas y recientemente se reportó que la modelo viajó a Costa Rica con su familia al mismo tiempo que Brady retomaba su agenda con los Tampa Bay Buccaneers en la pretemporada.

Poco antes de que el huracán Ian azotara las costas de Florida, Gisele y Tom viajaron por separado a Miami para resguardarse; se desconoce dónde se quedó Brady, pero se asegura que la musa de marcas de lujo se refugió en la casa que ambos alquilaron en 2020.

Una fuente cercana le dijo a Page Six en su momento que habían estado teniendo “series de discusiones” con frecuencia y que iniciaron una pelea importante desde que Tom decidió no dejar su lugar en el futbol americano.

“En realidad, nunca pensé que esta discusión sería el final de ellos, pero parece que lo es”, reveló en esta ocasión el insider al medio estadounidense.

“No creo que haya ningún regreso ahora. Ambos tienen abogados y están analizando lo que implicará una división, quién se queda con qué y cuáles serán las finanzas”, agregó haciendo referencia a la fortuna combinada de más de $650 millones de dólares y su amplia cartera de bienes raíces repartida en todo el país.

Durante una exclusiva entrevista con ELLE, la supermodelo brasileña habló por primera vez y de forma directa sobre su relación con la estrella de la NFL, señalando que era su turno de revivir su carrera dentro de la industria luego de haberse dedicado por años a su esposo y a sus hijos.

“Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos tienen que tomar una decisión que funcione. Él también necesita seguir su alegría”.

Agregó que en los últimos años se dedicó a seguir a su esposo y cuidar de la familia mientras él hacía lo suyo profesionalmente. Ahora está lista para dedicarse a su vida profesional y volver a su carrera en la que algún momento vio su más grande éxito a nivel mundial

“He hecho mi parte, estar allí para Tom. Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso. Tengo una lista enorme de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer. A los 42, me siento más conectada con mi propósito”, señaló.

Y agregó: “Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno”.

En cuanto a la convivencia con sus hijos y crianza, se dice que Gisele y Tom están comprometidos juntos en hacer lo mejor y desean llegar a un acuerdo justo para compartir la custodia.

La todavía pareja comparte a sus hijos Benjamin, de 12 años, y Vivian, de nueve años.

Se cree que los Brady Bündchen podrían presentar los documentos en Florida, debido a que es su actual residencia.

En cuanto a sus pertenencias y fortuna, la pareja considera dividir sus activos, incluidas varias casas con un valor combinado de hasta $26 millones.